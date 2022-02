Aus dem Kantonsrat – Zürichs Verwaltung macht mit der Digitalisierung vorwärts Der Kantonsrat spricht 1,5 Millionen für die Förderung von E-Government. Dem E-Voting aber misstraut er. Hélène Arnet

Digitalisierung birgt Chancen und Gefahren. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Gleich in drei Vorstössen diskutierte der Zürcher Kantonsrat am Montag über die Digitalisierung. Er lässt sich die Förderung des elektronischen Service public auch etwas kosten. Nämlich 1,5 Millionen Franken jährlich. So hoch ist der Beitrag an die Organisation Egovpartner, welche die Gemeinden und den Kanton dabei unterstützt, die Verwaltung zu digitalisieren.