Handball-Testspiele von Pfadi – Zuerst der Europacuptest, dann die Plattform für die Jungen Mit unterschiedlichem Zweck haben die Handballer von Pfadi Winterthur ihre ersten zwei Testspiele bestritten. Gegen gute Gegner aus Deutschland und Österreich glückten zwei Siege. Urs Stanger

Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic bereit seine Leute auf den Saisonstart vor. Foto: Deuring Photography

In drei Wochen gilt es zum ersten Mal in dieser Saison ernst: In der Nähe von Porto bestreitet Pfadi gegen Aguas Santas das Hinspiel der Qualifikation zur Gruppenphase der European League. Als Vorbereitung darauf haben die Winterthurer am Samstag gegen den Zweit-Bundesligisten Bietigheim ihr erstes Testspiel der neuen Saison ausgerichtet. Trainer Goran Cvetkovic beschrieb es als «Wettkampfprobe». Er wechselte wenig, liess seine momentan besten vorhandenen Kräfte länger auf dem Feld.

Die Winterthur siegten in Deutschland 28:26. Aufbauer Mustafa Hadj Sadok war mit sieben Treffern bester Schütze, im Tor wehrte Admir Ahmetasevic starke 39 Prozent der Würfe ab. Für Cvetkovic war im Hinblick auf den Europacup auch wichtig, «dass wir einen Rückstand drehen konnten».

Tags darauf in der Axa-Arena gelang gegen den österreichischen Spitzenclub Bregenz, neu mit Nationalspieler Tobias Wagner am Kreis, ein 37:32-Sieg. Die Winterthurer lagen fast von Beginn weg in Führung. Cvetkovic sprach über diesen Match von einer «Plattform für die Jungen».

Auffallend war vor allem der Auftritt von Laurin Rinderknecht (ehemals Stäfa), der seine Qualitäten als variabel einsetzbarer Rückraumspieler unter Beweis stellte sowie sechs Tore aus sieben Würfen erzielte. Herausragend fiel die Bilanz von Linksaussen Noam Leopold mit 11 Toren aus 13 Versuchen aus. Tim Rellstab, der vom HC Kriens-Luzern wechselte, deutete seine Wurfqualitäten aus dem Rückraum an und hat als vorgestellter Verteidiger im 5-1-System eine für alle interessante Aufgabe. Pfadis Offensivquote war überdurchschnittlich, «und wir haben das Tempo diktiert», meinte Cvetkovic. Weniger zufrieden konnte er mit dem Zweikampfverhalten in der Defensive sein.

Testspiele Bietigheim – Pfadi 26:28 (14:17). – Pfadi: Ahmatasevic/16 Paraden; Tynowski (4 Tore), Rellstab (1), Heer, Jud (4/1), Bräm (3), Romer, Hadj Sadok (7/2), Leopold (5), Alessio Lioi (1), Rinderknecht, Leandro Lioi (1), Mendonça (2). Pfadi – Bregenz 37:32 (19:15). – Pfadi: Wipf/9 Paraden; Tynowski (1 Tor), Rellstab (5), Heer (1), Jud (1), Bräm (1), Romer, Dörflinger, Hadj Sadok (2), Leopold (11/2), Alessio Lioi (5/3), Rinderknecht (6), Leandro Lioi (1), Mendonça (3).

Noch fehlten diverse Spieler. Vor allem ist der Mangel an Rückraum-Linkshändern derzeit akut. Max Prantner, der Neue aus dem Südtirol, pausierte ebenso verletzt wie Dominik Ruh und Aleksandar Radovanovic. Gegen Bietigheim trat deshalb Nationalteam-Rechtsaussen Cédrie Tynowski im rechten Aufbau an. Gegen Bregenz tat das häufig Rinderknecht. Abwehrchef Viran Morros und Rückraumschütze Arsenije Dragasevic wurden zweimal geschont, gegen Bregenz betätigten sie sich als Fachkräfte an der Videokamera.

