Neunter Sieg in Serie – Zuerst ein Schock, dann ein souveräner Erfolg Die Basketball-Frauen des BC Winterthur siegen in Aarau dank eines überlegen gewonnenen letzten Viertels mit 23 Punkten Vorsprung. Stefan Kleiser

Maria Siafa gab beim Sieg gegen Aarau das Comeback im Dress des BC Winterthur. Foto: Stefan Kleiser

30 Punkte warfen die Winterthurerinnen im letzten Viertel und sicherten sich in der NLA den neunten Erfolg hintereinander. Trotzdem tat das 96:73 besonders gut, denn zuletzt waren sie sowohl im Halbfinal des SBL-Cups als auch im Viertelfinal des Schweizer Cups gescheitert.

Auch im Rüebliland lagen die Winterthurerinnen zunächst in Rückstand - weil die Aarauerinnen so gar nicht auftraten wie die Tabellenletzten, die nach allen 16 Partien die Halle als Verliererinnen verlassen mussten. Nach sechs Minuten stand es 11:24 für den Gegner, nach dem ersten Viertel 24:29. «Es war ein Schock», berichtet Maria Siafa, «sie starteten so gut und sie warfen super, sie trafen von der Dreier-Linie einfach immer.»