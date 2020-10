Der FCW siegt in Kriens – Zuerst gut gespielt, dann stark gekämpft Der FC Winterthur schiesst in der ersten halben Stunde die Tore zum 2:0-Sieg in Kriens. In der zweiten Halbzeit verteidigte er den Vorsprung zäh und, vor allem, erfolgreich. Hansjörg Schifferli

Der Winterthurer Lindrit Kamberi (rechts) gewinnt einen Zweikampf gegen Abubakar Asumah. Pius Amrein (Luzerner Zeitung)

Wenn die Krienser, die dem FCW in den zwei Jahren seit ihrer Rückkehr in die Challenge League mehr Punkte abgeknöpft als überlassen haben, nach diesem Spiel das Gefühl hatten, es hätte für sie mehr drin gelegen – dann war das nachvollziehbar. Sie erinnerten einem da an den FCW, wie er zwei Wochen zuvor zum Meisterschaftsstart gegen GC verloren hatte. Wie er damals nach einem 1:3-Rückstand die Zürcher eine halbe Stunde lang in ihren Strafraum gedrängt, aber nur noch ein Tor geschossen hatte. Als sehr wohl vermeidbar, aber eben auch selbstverschuldet war jene Niederlage der Winterthurer einzustufen.