Der FCW vor dem Cup-Halbfinal – Zuerst in die Ferien, dann nach Basel Der FCW zwischen dem sicheren Sieg gegen den drittklassigen FC Bavois und dem Auftritt beim ehemaligen Meister FC Basel. Es wird der sechste Cup-Halbfinal seiner Geschichte sein. Hansjörg Schifferli

Am 14. August werden die FCW-Spieler wieder im Training erwartet. Auch Tobias Schättin (rechts), der vor einem Vereinswechsel steht. Freshfocus

Auch wenn nur rund 300 im Utogrund waren: Am Ende wurde die Mannschaft des FCW doch gefeiert wie es sich gebührte, für einen besonderen Sieg. Denn das ist einer, der einen Verein wie der FCW zum erst sechsten Mal in seiner Geschichte in die Cup-Halbfinals brachte – zum dritten Mal in Folge gegen den FCB. Nach der Heimkehr auf die Schützenwiese warteten dort feiernd die ebenfalls ein paar hundert, die den Match im ausverkauften Public Viewing gesehen hatten. Vor dem Spiel auf der «Schützi» und danach als Zuschauer auf dem Utogrund dabei war auch Samir Ramizi, der prominente erste Neue des Klubs. Der 29-Jährige von Neuchâtel Xamax wird Nachfolger von Luka Sliskovic, der sich – mit 14 Ligatoren – als Topskorer der Saison nach Magdeburg verabschiedet hat. Noch vor dem Cupmatch.