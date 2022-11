Rücktritt von Cornelia Halbheer – Zuerst mal geniesst sie ihre Zeit nach der Sprintkarriere Jahrelang war Cornelia Halbheer das Aushängeschild der Leichtathletik-Vereinigung Winterthur. Die Sprinterin startete auch an Welt- und Europameisterschaften. Nun ist sie zurückgetreten. Mahara Rösli

Während der Reise durch Südostasien hat die Winterthurerin Cornelia Halbheer ihren Rücktritt bekannt gegeben. Foto: PD

«De schnällschte Winterthurer» – mit sieben Jahren war das ihr erster Wettkampf. «Ich war so langsam», erinnert sich Cornelia Halbheer und lacht. Trotzdem blieb es nicht bei diesem einen Einsatz. Rund 23 Jahre lang bestritt sie nationale und internationale Wettkämpfen, sie gehörte zu den besten Sprinterinnen der Schweiz. Nun beendet die Winterthurerin ihre Karriere, den Rücktritt hat sie auf Instagram bekannt gegeben. «Ich habe mir immer gesagt: Ich höre auf, wenn ich keine Lust mehr habe», erklärt die 30-Jährige.

«Ich geniesse es gerade, einmal nicht viel Sport zu treiben.» Cornelia Halbheer

Obwohl sie das Training liebte, sei sie nun bereit für einen neuen Lebensabschnitt, erzählt sie. Die Entscheidung fällte sie auf ihrer Reise durch Südostasien. «Zuhause wäre es schwieriger gewesen, meinen Rücktritt zu verkünden.» Auch wenn Cornelia Halbheer, die zuletzt im Bereich Controlling und Datenanalyse gearbeitet hat, künftig keinen Leistungssport mehr treiben möchte, konnte sie ihre Laufschuhe für ihre Reise nicht zuhause lassen. «Bis jetzt machte ich einige Workouts im Hotelzimmer», sagt sie und schmunzelt. Für längere Trainings bliebe ihr keine Zeit. Aber das mache auch nichts: «Ich geniesse es gerade, einmal nicht viel Sport zu treiben.»

Es gab immer schnellere

Noch diesen Sommer trainierte die Sprinterin täglich, richtete sich nach ihrem Trainingsplan und bestritt fast jedes Wochenende Wettkämpfe. Im Training war sie immer motiviert: «Fürs Training stand ich leichter auf als zur Arbeit», sagt Halbheer. Zu verdanken hat sie dies ihrem langjährigen Coach Pal Johansen, der sie seit 2007 ohne Unterbruch trainierte. «Auch wenn wir viel über den Trainingsplan diskutierten, hatten wir ein sehr gutes Verhältnis», sagt sie. «Pal hat mich zu meinem Erfolg gebracht.»

Als LVW-Juniorin trat Cornelia Halbheer (im Bild zu Hause in Wülflingen) 2009 am European Youth Summer Olympic Festival in Tampere an und gewann mit der Schweizer Staffel Gold. Foto: Heinz Diener

Zuerst war sie Siebenkämpferin, erst mit 19 Jahren spezialisierte sie sich Cornelia Halbheer auf die Sprintdisziplinen 100 und 200 m. Sie sei kein Sprinttalent gewesen, sagt sie. «Es gab immer schnellere.» Ihr Fleiss zahlte sich aber aus: Noch während sie als Mehrkämpferin antrat, holte die damals 17-Jährige mit der 4x100-m-Staffel am European Youth Summer Olympic Festival in Tampere, ihrem ersten internationalen Wettkampf, überraschend Gold.

Fünf Jahre in Folge aufs SM-Podest

Ihre Erfolgswelle ging vorerst auf nationaler Ebene weiter: 2010 lief sie an den Schweizer Meisterschaften über 200 m auf den 3. Rang. Im Weitsprung holte sie an der Indoor-SM 2014 die Bronzemedaille und erreichte über die 100 m an der Freiluft-SM den 3. Rang. Noch im selben Jahr konnte sie auch ihren ersten U23-Schweizer-Meistertitel über die 200 m feiern.

An Schweizer Meisterschaften stand Cornelia Halbheer oft mit prominenter Konkurrenz auf dem Podest, hier 2017 in Zürich nach dem 200-m-Lauf mit Lea Sprunger und Mujinga Kambundji. Foto: Albert René Kolb

Ab 2017 lief Halbheer an Schweizer Freiluft-Meisterschaften fünf Jahre in Folge aufs Podest. Oft musste sie sich von ihren Kolleginnen, den Weltklasse-Athletinnen Mujinga Kambundji oder Sarah Atcho, geschlagen geben. 2017 wurde sie Dritte – die Zeit: eine Glanzleistung. Ihre persönliche Bestleistung drückte sie aber erst ein Jahr später an der SM auf hervorragende 23,12 hinunter. Zugleich holte sich auch den Schweizer Meistertitel. «Die Goldmedaille an der SM in Zofingen bedeutet mir viel», betont sie. 2019 erreichte sie über 200 m den 3., ein Jahr darauf den 2. Rang. Ein krönender Abschluss ihrer SM-Erfolge war das Jahr 2021, als Cornelia Halbheer noch einmal einen Schweizer Meistertitel mit nach Hause bringen konnte. Wettkämpfe seien für sie immer ein Motivationsfaktor gewesen: «So hatte ich immer ein Ziel vor Augen.»

An Indoor-Schweizer-Meisterschaften lief sie 2019 über die 400 m auf den 3. Rang. Ein Jahr später eroberte sie über die 200 m sogar die Goldmedaille. Auch wenn sie alle Gegnerinnen hinter sich lassen konnte: An die Zeit von 2017 kam sie nicht mehr ran. Im vergangenen Winter dann beendete sie ihre letzte Hallensaison mit einer Silbermedaille über die 200 m.

«Die Trainingslager oder das Kaffeetrinken vor den Wettkämpfen waren immer ein Highlight für mich.» Cornelia Halbheer

International konnte sie sich für mehrere Grossanlässe qualifizieren. 2016 lief Cornelia Halbheer an der EM in Amsterdam, 2017 reiste sie an die WM in London. Ein Jahr später qualifizierte sie sich für die EM in Berlin, wo sie es bis in den Halbfinal schaffte.

Eine fröhliche Sprint-Truppe an der WM 2017 in London (von links): Cornelia Halbheer, Samantha Dagry, Salome Kora, Mujinga Kambundji, Sarah Atcho und Ajla Del Ponte. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Auch in der starken Schweizer Staffel durfte sie international immer wieder mitlaufen. 2017 gewann sie an der Sommer-Universiade in Taipeh Gold mit der 4x100-m-Staffel, zu der auch die Topsprinterinnen Ajla del Ponte und Salomé Kora gehörten. Im selben Jahr erreichte sie über 200 m den 2. Platz an der Team-EM in Vaasa (Finnland), womit sie der Schweizer Mannschaft zum Aufstieg in die Superliga verhalf. An der Hallen-EM 2019 in Glasgow verpasste sie mit der 4x400-m-Staffel nur knapp das Podest. Zwei Jahre später sprintete sie an den Staffel-WM 2021 mit ihren Teamkolleginnen ins Finale, wo die Schweizerinnen letztlich disqualifiziert wurden.

Einer ihrer vielen internationalen Einsätze: Cornelia Halbheer übernimmt den Stab von Salomé Kora 2021 an der Team-EM in Rumänien. Foto: Ulf Schiller (Keystone)

Cornelia Halbheer an der WM 2017 in London. Foto: Franck Robichon (Keystone)

Vielleicht wird sie Trainerin

Die Winterthurerin war aber nicht nur an Einzelwettkämpfen erfolgreich. Auch an Vereinswettkämpfen holte sie für die LV Winterthur jeweils viele wertvolle Punkte. Wie sie sagt, werde sie an den Vereinsmeisterschaften weiterhin für die LVW starten. «Am liebsten würde ich mich wieder einmal im Weitsprung versuchen», sagt Cornelia Halbheer, die als Kind die Leichtathletikschule der LVW besucht hatte.

Abgesehen vom Sport, den Trainings und den Wettkämpfen, werde sie einiges vermissen, so die Sprinterin. «Die Trainingslager oder das Kaffeetrinken vor den Wettkämpfen waren immer ein Highlight für mich.» Nachdem sie fast täglich auf dem Deutweg zu sehen war, möchte sie nun ihr Wissen weitergeben. «Vielleicht besuche ich bald eine Trainerausbildung», sagt sie.

Zu weit in die Zukunft möchte sie aber noch nicht blicken. Jetzt ist sie zuerst mal auf Reisen und geniesst ihre Zeit nach dem Spitzensport, momentan hält sie sich auf Koh Lipe, der südlichsten Insel Thailands, auf. «Wann ich genau nach Hause komme? Das weiss ich noch nicht.»

Für die LV Winterthur wird Cornelia Halbheer auch in Zukunft an Vereinsmeisterschaften die Nagelschuhe binden. Foto: Michael Trost

Fehler gefunden?Jetzt melden.