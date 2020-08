Jung-DJ aus Turbenthal – «Zuerst wollte ich gar kein DJ sein» In seiner Maturarbeit hat Joël Brunner 50 Songs zusammengemixt und damit die Note sechs erzielt. Nun konnte er als Nachwuchs-DJ bei Virgin Radio Switzerland auflegen. Elena Willi

In seinem Zimmer geht Jo ë l Brunner seinem Hobby nach: Dort hat er sich sein eigenes kleines Musikstudio eingerichtet. Bild: Heinz Diener

Sein Zimmer ist sein Tonstudio: In einem modernen Einfamilienhaus in Turbenthal lebt Joël Brunner zusammen mit seiner Familie. Der 20-Jährige hat diesen Sommer seine Matur abgelegt und in seiner Abschlussarbeit die Note sechs erreicht. Aus 50 Songs hat er ein Mixtape à 15 Minuten zusammengemixt.