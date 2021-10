Kulturförderung in Winterthur – Zufallsgremium vergibt Kulturgelder Die Stefanini-Stiftung für Kultur, Kunst und Geschichte wagt ein Experiment. Wenn es gelingt, könnte es weitreichende Folgen haben. Helmut Dworschak

Mia Odermatt (links) und Noemie Scheurer leiten das Projekt Kultur-Komitee. Foto: PD

Das Expertenwesen floriert, auch im Kulturbereich. Fachleute und Szenekenner sitzen in städtischen und kantonalen Kommissionen und entscheiden, wer und was gefördert wird. In der Sache kennen sich die Experten aus, so ist zu hoffen. Nur: Meistens handelt es sich um Leute mit Beziehungen zu Kulturschaffenden – das liegt in der Natur der Sache. Sie sind also weder neutral, noch vertreten sie das ganze Spektrum der Bevölkerung. Ein experimentelles Projekt möchte dies nun ändern.

Dieser Tage erhalten zweihundert zufällig ausgeloste volljährige Personen aus Winterthur Post von der Stadtverwaltung. Darin werden sie eingeladen, über die Vergabe von 400’000 Franken zu entscheiden. Diesen Betrag stellt die Stefanini-Stiftung für Kultur, Kunst und Geschichte (SKKG) für kulturelle Projekte zur Verfügung. Die vom Winterthurer Immobilienbesitzer Bruno Stefanini gegründete SKKG wird heute von seiner Tochter Bettina Stefanini geleitet. Das Projekt soll insgesamt viermal durchgeführt werden.