Zufriedene Organisatoren in Wila – Teamgeist macht erstes Dorffest nach 25 Jahren zum Tösstaler Treffpunkt Bevölkerung, Vereine, Politik und Gewerbe vereinten sich und machten ihren Zusammenhalt am Dorffest deutlich. Gibt es bald eine Wiederholung? Julia Mantel Madeleine Schoder (Fotos)

Beim Stand der Feuerwehr konnten sich die Kinder abkühlen. Foto: Madeleine Schoder

So unscheinbar das kleine 2000-Seelen-Dorf auch sein mag, Wila stellte seinen Zusammenhalt so richtig unter Beweis. Vom 18. bis 20. August fand wieder einmal ein Dorffest statt – und das nach 25 Jahren. Der Turnverein Wila liefert einen zusätzlichen Anlass, um gemeinsam anzustossen: Er feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Die Leute fanden sich bei bestem Wetter ein, das Dorf wurde zu einem pulsierenden Zentrum. 62 Lokale und regionale Vereine, Firmen und Privatpersonen boten den Menschen aus nah und fern ein beachtliches Wochenendprogramm.

Lieder über das Heimatdorf

Am Freitagabend wurde das Fest mit Livemusik und Bar aufgeheizt. Michael Hutzli, Gemeinderat und OK-Präsident des Vereins Dorffest Wila, begrüsste an der Eröffnungsfeier am Samstagmorgen seine Gäste. Allein für den Auf- und Abbau des Festzelts sowie der Infrastruktur für das Festgelände sei mit rund 3000 Arbeitsstunden gerechnet worden, die durch freiwillige Helferinnen und Helfer gestemmt worden seien.

Hutzli zeigte sich am Fest dankbar und sichtbar stolz auf das Geleistete, welches die letzten drei Jahre aufgegleist worden war. Anschliessend präsentierten die Primarschülerinnen und Primarschüler Wilas ihre eigens komponierten Lieder über ihr Dorf und sangen herzerwärmende Zeilen über ihre geliebte Heimat im Tösstal. Zum Jahrhundertjubiläum erhielt Jasmin Brändle, Präsidentin TV Wila, einen 22,5 Kilogramm schweren Stein überreicht, zur Vorbereitung für das nächste Steinheben-Duell.

Jasmin Brändle, Präsidentin des TV Wila, trägt den 22,5 Kilogramm schweren Stein locker in den Händen. Foto: Madeleine Schoder

Zahlreiche Attraktionen entstanden aus privaten Initiativen. Unter den über 60 Standbetreibenden befand sich der Motoclub Wila, der eine kleine Motocross-Strecke und seine kleinsten Fahrzeuge zur Verfügung stellte. Kinder konnten sich auf Quads und elektrischen Mini-Motocross-Bikes beweisen.

Der Schwingklub Winterthur trat auf einem der Areale zum Hosenlupf an und zeigte im Schnupper-Schwingen, wie sich Sägemehl vom Rücken streichen lässt.

Schon die Kleinsten lassen die Motoren knattern. Foto: Madeleine Schoder

Bei der Holzfällershow flogen ebenfalls die Späne. Echte Profis begaben sich dort zur Axt- und Motorsäge-Disziplin. Nach der Performance demonstrierten sie dem Publikum, dass es sich dank Kettenstrümpfen keine Sorgen um des Holzfällers Sicherheit machen musste, und schoben ihre Hosenbeine nach oben.

Wasserbecken, Nussfladen, Flohmarkt

Etwas ruhiger ging es im Geschichtenzelt der Bibliothek Wila zu und her sowie im Flohmarkt gegenüber, wo gemütliches Stöbern möglich war. Die Feuerwehr TWW setzte den heissen Temperaturen mit einem Wasserbecken und einem Hydroschild ein kurzfristiges Ende. Natürlich wurde der erfrischende Stand rasch zum Hotspot für fast jedes dahergelaufene Kind. Ein Erlebnis bot die Firma Elite Flights mit Helikopterrundflügen über das Tösstal an. Und auch die Konditorei Janz, Wila, wollte dieses Mal hoch hinaus und backte ihren 64 Quadratmeter grossen Nussfladen, wahrscheinlich ein Weltrekord.

Wird der noch junge Verein Dorffest Wila weitere 25 Jahre auf das nächste Dorffest warten? Sich vorsichtig ausdrückend, meint Michael Hutzli auf Nachfrage: «In zehn Jahren reden wir noch mal darüber.»

OK-Präsident Michael Hutzli ist dankbar und stolz, dass so viele beim Dorffest mitgearbeitet haben. Foto: Madeleine Schoder

Bei diesen Temperaturen ist eine zünftige Wasserschlacht willkommen. Foto: Madeleine Schoder

Wer kann elegant über diese Bahn balancieren? Foto: Madeleine Schoder

Am Dorffest gibt es vieles zu entdecken, sogar einen ganzen Flohmarkt. Foto: Madeleine Schoder

Die Nachwuchsschwinger beim Hosenlupf. Foto: Madeleine Schoder

Nur nicht das falsche Holzstück rausziehen. Foto: Madeleine Schoder

Unterhalb der Dorfkirche zeigten Holzprofis mit ihren Sägemaschinen ihr Können. Foto: Madeleine Schoder

Der wahrscheinlich grösste Nussfladen der Welt stammt aus Wila. Foto: Madeleine Schoder

Ein kurzer Ausritt und dann wieder rein ins Festgetümmel. Foto: Madeleine Schoder

