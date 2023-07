Zufriedenheitsstudie – Zufriedenheit der E-Auto-Fahrer lässt laut Studie nach E-Autos können begeistern. Vor allem, wenn sie von bestimmten Marken kommen. Einige Hersteller sorgen hingegen für Frust bei ihrer Kundschaft. Holger Holzer

1 / 3 Umfrage-Primus: 69 Prozent der Tesla-Fahrer würden ihr Auto (im Bild das Model Y) Freunden empfehlen. Foto: Tesla

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden in Europa einschliesslich Grossbritannien rund 703’600 E-Autos neu zugelassen. Im ersten Halbjahr 2022 waren es nur 457’600 Stromer. Und die Elektroautos werden nicht nur beliebter, sondern auch immer besser. Trotzdem geht die Zufriedenheit bei vielen Nutzern mit ihrem Fahrzeug zurück, wie eine Studie der Marktforschungsagentur Uscale bei 3446 E-Auto-Fahrern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergibt. Demnach würden nur noch 18 Prozent der E-Auto-Nutzer ihr Auto einem Freund oder Kollegen ebenfalls zum Kauf empfehlen. Erstaunlich: Im Vorjahr lag der Wert noch bei 30 Prozent.

Zwischen den einzelnen Marken gibt es allerdings grosse Unterschiede. Besonders zufrieden mit ihrem E-Auto sind der Umfrage zufolge Tesla-Fahrer – 69 Prozent würden es weiterempfehlen. Auf ähnlich hohe Werte kommen auch die Modelle von Genesis (63 Prozent), Porsche (62 Prozent) und BMW (59 Prozent). Eine knapp 50-prozentige Weiterempfehlungsrate erreichen Fahrzeuge von Kia, Hyundai, Volvo und Skoda. VW, Ford, Renault und Audi erreichen nur noch Werte um die 30 Prozent, abgeschlagen am Ende des Rankings liegen Nissan (13 Prozent), Peugeot (11 Prozent) und Opel (8 Prozent). Die jeweils zu 100 Prozent fehlenden Stimmen raten nicht unbedingt explizit vom Kauf ab, ein Grossteil macht keine Angaben.

Weniger ökologische Motive

Die Marktforscher erklären den Widerspruch zwischen technischem Fortschritt und wachsender Unzufriedenheit mit einer Änderung der Nutzergruppen. Die Zeit, als vornehmlich Überzeugungstäter und «early adaptor» E-Autos fuhren, sind vorbei. Statt ökologischer Motive spielen zunehmend Kostenaspekte und Fahreigenschaften eine wichtige Rolle. Werden die E-Auto-Fahrer nach den Bereichen mit dem grössten Handlungsbedarf gefragt, nennen 42 Prozent die Reichweite, 47 Prozent die Connectivity-App ihres Herstellers. Auch bei Ladeleistung, Routenplanung und allgemein der Softwarequalität ist der Umfrage zufolge noch Luft nach oben.

Allerdings gibt es auch bei den gewünschten Verbesserungen Unterschiede zwischen den Marken. So schneidet Tesla beispielsweise in allen Bereichen sehr gut ab – mit Ausnahme der Fahrzeugqualität. Diese wiederum überzeugt bei den deutschen Premiummarken, die allerdings Probleme bei Verbrauch, Ladeleistung und Software haben. Auch bei VW, Skoda und Cupra sowie den chinesischen Herstellern MG und Polestar macht Letztere Ärger, während die koreanischen Marken vor allem bei der Navigations-Routenplanung nicht überzeugen. Die Stellantis-Marken haben laut der Studie in vielen Bereichen Schwierigkeiten, ihre Kunden zu überzeugen. Starke Kritik gibt es vor allem an den Connect-Apps.

Fehler gefunden?Jetzt melden.