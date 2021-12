Unfall beim Bahnhof Zürich – Zug kollidiert mit Lokomotive – zwei Verletzte, eine halbe Million Sachschaden Am Sonntagabend prallte ein Personenzug in eine stehende Rangierlokomotive. Die Kantonspolizei Zürich klärt jetzt die Ursache ab.

Nach dem Crash musste der Führer der Rangierlokomotive und ein weiterer Arbeiter ins Spital gebracht werden. Foto: Taddeo Cerletti

Bei einem Bahnunfall zwischen einem Personenzug und einer Rangierlokomotive sind am Sonntagabend im Zürcher Vorbahnhof zwei Personen leicht verletzt worden. Am Rollmaterial ist ein Schaden von um die fünfhunderttausend Franken entstanden, teilt die Kantonpolizei mit.

Gegen 20.40 Uhr fuhr ein 61-jähriger Lokführer mit einem leeren Personenzug im Rangierbereich des Zürcher Vorbahnhofs stadtauswärts. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der Zug in eine stehende Rangierlokomotive. Durch die Kollision wurden der Führer der Rangierlokomotive und ein weiterer Arbeiter, der ebenfalls auf der Lokomotive war, leicht verletzt. Beide mussten für medizinische Kontrollen in ein Spital gebracht werden. Nach den Kontrollen konnten Sie aus dem Spital entlassen werden. Bei den Zügen entstand ein Schaden in der Höhe von um die fünfhunderttausend Franken.

Die Unfallursache wird jetzt durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt.

