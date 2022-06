Unglück in den USA – Zug mit mehr als 200 Passagieren entgleist – drei Tote Ein Fernverkehrszug mit 255 Menschen an Bord entgleiste im US-Bundesstaat Missouri nach einer Kollision mit einem Lastwagen. Die Polizei spricht von mindestens drei Toten und mehreren Verletzten.

Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Quelle: Screenshot

Bei einem Zugunglück im US-Bundesstaat Missouri sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Passagierzug mit mehr als 240 Menschen an Bord prallte am Montag an einem Bahnübergang nahe der Kleinstadt Mendon gegen einen Kipplaster und entgleiste, wie die staatliche Bahngesellschaft Amtrak mitteilte. Auf Onlineplattformen veröffentlichte Bilder zeigten mehrere umgekippte Waggons.

«Es gibt zahlreiche Verletzte und wir können drei Todesfälle bestätigen – zwei im Zug und einen in dem Kipplaster», sagte ein Polizeisprecher. Der Zug befand sich auf dem Weg von Los Angeles nach Chicago, stiess demnach an einem Bahnübergang in Mendon mit einem Lastwagen zusammen, acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten. Der Lastwagen habe den Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City, blockiert, hiess es weiter.

Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Passagiere, die sich befreien konnten, sassen teils auf den umgekippten Waggons. Erst am Vortag war ein anderer Amtrak-Zug im Bundesstaat Kalifornien an einem Bahnübergang mit einem Fahrzeug zusammengeprallt. Bei dem Unglück gab es drei Tote.

SDA/AFP/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.