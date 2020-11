Neue Corona-Fälle in Seuzach – Zugang zum Alterszentrum im Geeren geschlossen Der leitende Arzt hat ein Zugangsverbot über das Seuzacher Altersheim verhängt. Mehrere Bewohnende wurden positiv getestet, grossenteils sind sie symptomfrei. Jigme Garne

Das Alterszentrum in Seuzach muss abermals seine Türen schliessen. (Aufnahme vom März 2020) Madeleine Schoder

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Alterszentrum im Geeren (AZiG) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies schreibt die Seuzacher Institution auf ihrer Webseite. Auf Anordnung des leitenden Arztes habe man nun den Zugang zum Haus schliessen müssen.

In einem Brief an die Angehörigen, der am Montag versandt wurde, ist davon die Rede, dass die positiv getesteten Bewohnenden zum Teil leichte Symptome aufwiesen, ein grosser Teil aber symptomfrei sei. In den Wohngruppen mit positiven Fällen seien alle Bewohnenden und Mitarbeitenden getestet worden, um allfällige weitere Ansteckungen erkennen zu können.

Bewohner dürfen Wohngruppe nicht verlassen

Wegen der jüngsten Fälle wird auch die Bewegungsfreiheit der Bewohnenden deutlich eingeschränkt. Sie dürfen ihre jeweilige Pflegewohngruppe nicht mehr verlassen. «Die Situation ist für alle sehr belastend», schreibt der AZiG-Geschäftsführer Urs Müller im Brief.

Weiter schreibt Müller, Angehörige könnten betroffene Bewohner am besten unterstützen, indem «Sie den Kontakt telefonisch aufrechterhalten oder für sie Blumen, kleine Geschenke oder Briefe am Empfang abgeben».