Gemeindeversammlung in Seuzach – Zuger Holding darf das Jugendhaus kaufen Die Stimmberechtigten sagen mit grosser Mehrheit Ja zum Grundstückverkauf. Mit dem Erlös von 4,5 Millionen Franken will Seuzach Schulden abbauen. Rafael Rohner

Das Jugendhaus in Seuzach wurde an den Meistbietenden verkauft. Geplant sind neue Wohnungen. Foto: Madeleine Schoder

Die Diskussion um das wertvolle Grundstück an der Hauptstrasse in Seuzach dauerte nicht lange. Nur einzelne Kritiker meldeten sich am Montagabend zu Wort: Mit dem Verkauf des Jugendhauses werde das Silbergeschirr der Gemeinde verscherbelt, sagte ein Votant. Und dies an eine Holding aus Zug, die keine sozialen Ziele verfolge und luxuriöse Wohnungen plane. «Damit wird die Tendenz gefördert, dass reiche, kinderlose Leute in die Gemeinde ziehen. Der Ausverkauf der Heimat stimmt mich traurig.» Ein Architekt gab zu bedenken, dass hier Landreserve aus der Hand gegeben werden soll. «Vielleicht bereut man das in 20 Jahren.»