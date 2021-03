Bezirksgericht Winterthur – Zugeschlagen und jetzt raus aus der Schweiz? Vor zwei Jahren prügelten Sie in Zürich im Ausgang und verletzten zwei Personen. Jetzt standen die drei Winterthurer vor Gericht – ihnen allen drohte die Landesverweisung. Deborah Stoffel

Wegen Gewalt im Ausgang standen drei Männer am Mittwoch und Donnerstag vor Bezirksgericht Winterthur. Foto: Urs Jaudas (Symbolbild)

Es war eine lange Frühlingsnacht im April vor zwei Jahren. Die drei Männer aus Winterthur, heute sind sie 21, 22 und 25 Jahre alt, waren bis in die Morgenstunden in Zürich unterwegs. Sie hatten getrunken und suchten Streit. Sie pöbelten Nachtschwärmer an, machten sich über Leute lustig, bis sie schliesslich mit zwei etwas älteren Männern aneinandergerieten. Da schlugen sie zu. Eines der Opfer konnte nach einem Kinnhaken flüchten. Den anderen Mann hielten sie fest. Erst trafen ihn Faustschläge, dann Tritte ins Gesicht. Dabei hatte er noch Glück: Er verletzte sich nicht schwer und musste nicht ins Spital.