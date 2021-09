Freizeit in Winterthur – Zukunft des neuen Abenteuerspielplatzes ist ungewiss Der Abenteuerspielplatz beim Schützenweiher ist beliebt. Doch den Betreibern geht Ende Jahr das Geld aus. Sie hoffen, dass die Stadt in die Lücke springt. Tamara Stalder

Die Kinder können den «Platz» mitgestalten. Sie bauten diese Brücke und die Holzhütten im Hintergrund. Foto: Marc Dahinden

Der neunjährige Marius steht konzentriert an der Werkbank. Energisch schleift er an seinem Bumerang aus Holz. «Bis jetzt funktioniert er noch nicht ganz», sagt er. Er komme noch nicht zurück, wenn er ihn werfe. Rund um Marius basteln, toben und spielen rund 40 weitere Kinder auf dem Abenteuerspielplatz am Schützenweiher, vom Kleinkind bis zur Oberstüflerin. Sie verstecken sich in den Hütten, spielen im Sand oder springen ins Heu.

Seit Juni 2019 gibt es den Abenteuerspielplatz «Platz» am Wolfensberg, der letztes Jahr den Jugendpreis der Stadt Winterthur erhalten hat. Zwei ausgebildete Kinder- und Jugendarbeitende betreuen die Kinder und helfen bei Bauprojekten. Der Spielplatz ist von Mittwoch bis Freitag jeweils am Nachmittag geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Wer regelmässig spielt, wird von den Betreibern ermuntert, dem Verein beizutreten. Eine Mitgliedschaft für ein Kind kostet 90 Franken, für zwei Kinder sind es 160 Franken.