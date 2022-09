Erholungsraum am Zürichsee – Zukunftspläne für die Saffainsel Die Stadt Zürich wollte die Uferzone bei der Landiwiese in Wollishofen schon 2021 aufwerten. Doch nun verzögert sich alles um zwei Jahre. Tina Fassbind

«Aussenstation» des Theater Spektakels: die Saffainsel. Die Stadt will das Inselchen naturnaher und für Badende attraktiver gestalten. Foto: Dominique Meienberg

Heute Sonntag endet das diesjährige Theater Spektakel in Wollishofen. Die temporären Installationen des Festivals auf der Landiwiese und der Saffa-Insel werden in den kommenden Tagen abgebaut. Danach wäre das Areal am linken Zürichseeufer wieder frei, und die geplanten Sanierungen könnten starten.