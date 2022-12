EHCW vor 3 Spielen in 4 Tagen – Zum Aufgeben ist es noch zu früh Der Rückstand des EHC Winterthur auf die Playoff-Plätze ist gross. Trotzdem hofft man, das Ziel noch erreichen zu können. Auch, weil wieder mehr Personal zur Verfügung steht. Urs Kindhauser

Nach einer Verletzungspause ist Gianluca Barbei (links) für den EHCW wieder einsatzbereit. Foto: Madeleine Schoder

17 Runden sind in der Qualifikation der Swiss League noch zu gehen, 17 Punkte beträgt der Rückstand des EHC Winterthur auf Rang 8, der die Teilnahme am Playoff ermöglicht. Aufzuholen ist das eigentlich nicht. Das weiss man nirgendwo besser als in Winterthur. Denn nirgendwo sonst war man öfter schon in derselben Ausgangslage und immer ist es gleich herausgekommen: Der Rückstand auf das Playoff wurde bis zum Schluss stets noch grösser statt kleiner.