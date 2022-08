Ein Hundeleben in Winterthur – Zum Beispiel der Rüde Kaleb Kaleb wurde im Juni 2020 von einer Familie adoptiert. Doch sie war mit dem Rüden aus einem Tierheim in Portugal überfordert und hat ihn nun dem Winterthurer Tierheim Rosenberg anvertraut. Welche Rolle die Corona-Zeit dabei spielt. Dagmar Appelt

Der Podenco-Mischling Kaleb lebt im Tierheim Rosenberg in Winterthur, weil man mit ihm überfordert war. Foto: Marc Dahinden

Hunde erfreuen sich in der Schweiz zunehmender Beliebtheit. Das zeigt die Tierdatenbank von Identitas. So wuchs die Hundepopulation in der Schweiz zwischen Ende 2019 (518’000) bis Ende Mai 2022 um 34’000 Tiere auf den bisherigen Höchststand von 552’000 Tieren an. Im Corona-Jahr 2020 wurden mit 11’300 beinahe doppelt so viele Hunde angeschafft wie jeweils in den Jahren zuvor.