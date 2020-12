Eishockey: Sieg im Derby – Zum dritten Mal in Folge bleibt der EHC Kloten ohne Gegentor In Küsnacht schlägt der Swiss-League-Leader die GCK Lions 5:0, während Ajoie sein Heimspiel gegen Langenthal verliert. Roland Jauch

Dominic Forget scheitert hier zwar an Robin Zumbühl. Doch seine Mitspieler bezwingen den GCK-Lions-Goalie fünfmal. Foto: André Springer

Es war ein hartes Stück Arbeit: Das gilt für den EHC Kloten allgemein und für den Torhüter Dominic Nyffeler speziell. Zum dritten Mal in Folge blieb Kloten in einem Meisterschaftsspiel ohne Gegentreffer. 6:0 gegen Olten, 6:0 in Winterthur – und nun dieses 5:0 in Küsnacht gegen die GCK Lions. Die hatten sich aus der ersten Begegnung Hoffnung auf mehr gemacht. Im Herbst hatte Kloten in der KEK eine schmerzhafte 1:2-Niederlage kassiert, Torschütze war für GCK zweimal Pius Suter gewesen.

Die besten Klotener Infos einblenden *** Robin Figren: Der Schwede trifft und trifft. Im sieben Spielen in Folge erzielte er mindestens einen Treffer. Gegen GCK sammelte er drei Punkte. ** Dominic Nyffeler: Der Goalie liess zum dritten Mal in Folge keinen Treffer zu. Nach 57. Minuten hielt er sogar einen Penalty von Kaj Suter. * Eric Faille: Er macht die defensive Arbeit zwischen Figren und Andri Spiller hervorragend, wieder holte er sich zwei Assists,