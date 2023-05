Illnau-Effretikon – Zum Gratis-Tai-Chi auf die Moosburgwiese Pilates, Tai-Chi oder doch lieber Linedance? Vom 22. Mai bis 30. Juni bietet die Stadt 60 Gratis-Sportlektionen an. Almut Berger

Das Sportangebot «Activ City» geht in Illnau-Effretikon zum zweiten Mal über die Bühne. Foto: Stadt Illnau-Effretikon

Nach der erfolgreichen Erstdurchführung 2022 legt Illnau-Effretikon auch dieses Jahr für einige Wochen den Fokus auf sportliche Aktivitäten. Vom 22. Mai bis 30. Juni bietet die Stadt unter dem Titel «Active City» und in Zusammenarbeit mit diversen Sportvereinen und lokalen Anbietenden 60 Kurslektionen in 14 verschiedenen Sport- und Bewegungsarten an.

Ob Pilates, Tai-Chi, Selbstverteidigung oder Linedance: Das Angebot richtet sich an die ganze Bevölkerung, und zwar unabhängig von Alter oder Fitnessniveau. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Ausser bei sehr starkem Regen finden die Kurse immer statt – in Illnau auf der Länggwiese und in Effretikon auf der Wiese bei der Moosburg.

