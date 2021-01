Pflege-Impftag in Winterthur – Zum Impfen in die Küche Am Donnerstag haben sich Pflegekräfte aus den fünf städtischen Alterszentren gegen Covid-19 impfen lassen. Dafür wurde in der leer stehenden Grossküche im Adlergarten-Provisorium eine Impfstrasse eingerichtet. Delia Bachmann

Die Impfstrasse im Adlergarten-Provisorium weist den Pflegern den Weg zu den Impfzimmern und in den Wartebereich. Foto: Madeleine Schoder

Nach dem Impftag für die Bewohner des Alterszentrums Adlergarten waren am Donnerstag die Angestellten aus allen fünf städtischen Alterszentren an der Reihe. Rund 140 Pflegerinnen meldeten sich an für den Piks. Für die Massenimpfung richtete die Stadt in der leer stehenden Grossküche des Adlergarten-Provisoriums kurzerhand ein Ad-hoc-Impfzentrum ein.

Ein gelb-schwarzes Klebeband markiert den Weg zu den Impfzimmern. Er führt vorbei an einer voll ausgerüsteten Notfallstation zwischen Spüle und Herd sowie dem Wartebereich. Nach der Spritze müssen die Geimpften zur Beobachtung noch eine Viertelstunde sitzen bleiben. Dafür stehen im Saal einzelne Stühle in ebenfalls abgeklebten Quadraten sowie grosse, bunte Sanduhren bereit.