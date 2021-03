Debatte über Identitätspolitik – Zum Opfer wird, wer den Beleidigten als Opfer taugt Caroline Fourests Buch «Generation Beleidigt» vom Herbst 2020 beschreibt, wie linke Identitätspolitik Menschen mit gutwilligen Absichten mundtot macht. Es wird immer aktueller. Johanna Adorján

Amanda Gorman trug bei der Vereidigung von Joe Biden ein viel beachtetes Gedicht vor. Nun ist ein Streit darüber entbrannt, wer es in andere Sprachen übersetzen darf. Foto: Getty Images via AFP

Die französische Journalistin Caroline Fourest, 45, ist ein häufiger Gast in französischen Talkshows. Sie wird eingeladen, wenn es um Meinungsfreiheit und Laizismus geht, sie hat für die Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» gearbeitet. Ausserdem wird sie inzwischen als Expertin für linke Identitätspolitik befragt, ein Phänomen, das, von amerikanischen Universitäten ausgehend, immer stärker auch in Europa eine Rolle spielt.

Als Beispiel sei auf den Anfang Monat entstandenen Wirbel um die holländische Übersetzung für Amanda Gorman verwiesen, die junge schwarze Lyrikerin aus Los Angeles, die durch ihren Auftritt bei Bidens Amtseinführung zum Star wurde. Dafür war die Schriftstellerin und Booker-Preisträgerin von 2020, Marieke Lucas Rijnveld, vorgesehen. Als sich Protest regte, weil der Auftrag nicht an jemanden mit schwarzer Hautfarbe ging, gab Rijnveld den Übersetzungsauftrag zurück. Am Donnerstag nun wurde bekannt, dass auch der katalanische Übersetzer von Gormans Buch, Victor Obiols, von seinem Verlag in Barcelona abgezogen wurde. Dem «Guardian» sagte Obiols, der mit seiner Übersetzung schon fertig war, man habe ihm mitgeteilt, er werde durch eine Übersetzerin ersetzt mit einem anderen Profil: «jung, aktivistisch und vorzugsweise schwarz».