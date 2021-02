Skiakrobat aus Alten – Zum zweiten Mal springt er aufs Weltcup-Podest Der Weinländer Pirmin Werner bleibt im Hoch: Am Aerials-Weltcup in Deer Valley gelang dem 21-Jährigen das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere. Urs Stanger

Er hat gut lachen: Pirmin Werner bestätigt sich in der Aerials-Weltspitze. PD

Die dreiwöchige «Weltreise» mit sechs Weltcupspringen in Russland, Weissrussland und den USA hat für Pirmin Werner bestens geendet. In Deer Valley, im US-Bundesstaat Utah, erreichte der Ski Freestyler aus Alten den 3. Rang. Höher bewertet wurden nur der Amerikaner Justin Schoenefeld und Teamkollege Noe Roth, der den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere feierte. Die starken Russen waren in die USA nicht am Start.

Pirmin Werner hatte erst einmal einen Aerials-Weltcup mit einer besseren Klassierung abgeschlossen: Vor einem Jahr als Zweiter in Kasachstan. Am Ende der letzten Saison belegte er in der Weltcup-Gesamtwertung den 4. Rang, was ihm die Auszeichnung des besten Neulings des Jahres einbrachte. Mit dem 3. Rang in Deer Valley rückte er im aktuellen Gesamtklassement auf den 6. Platz vor.

Werner war am 16. Januar mit einem 10. Platz in Jaroslawl in die dreiwöchige Tour gestartet. Tags darauf wurde er Vierter und half entscheidend mit, dass die Schweiz die Teamwertung auf Rang 2 abschloss. Eine Woche später folgte in Moskau mit dem 16. Platz ein kleiner Dämpfer, ehe er wieder eine Woche darauf in Minsk Fünfter wurde. Und als krönender Abschluss nun in den USA dieser zweite Podestrang seiner Weltcupkarriere, die vor zwei Jahren mit einem durchschlagenden Erfolg, dem 6. Platz in Lake Placid, begonnen hatte.

Ein Fünffacher an der WM?

Noch ein Aerials-Weltcup steht in dieser Saison an: Das Finale am 13./14. März in Almaty. In den Tagen davor werden ebenfalls in Kasachstan die Weltmeisterschaften ausgetragen, die ursprünglich in China angesetzt waren.

Mag sein, dass Pirmin Werner an der WM als Premiere auf dieser Stufe seinen fünffachen Sprung zeigt. Letzten November am Europacup in Finnland hatte er den dreifachen Salto mit fünf Schrauben zum ersten Mal in einem Wettkampf auf Schnee geschafft, zugleich war er der Erste überhaupt, der dies an einem Europacup zeigte.