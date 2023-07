OL-Läuferin Natalia Gemperle – Zur falschen Zeit im falschen Land Natalia Gemperle besitzt seit über einem Jahr den Schweizer Pass und durfte als gebürtige Russin trotzdem nicht starten. Nun erhält sie bei der Heim-WM endlich die Chance. Jörg Greb

Natalia Gemperle bei der Studierenden-WM im letzten Jahr in Biel. Foto: Rolf Gemperle

Natalia Gemperle ist eine gewinnende Person. Sie lacht viel, ist kommunikativ und differenziert. Sie strahlt Lebensfreude und Optimismus aus. In akzentfreiem Deutsch – ihre Muttersprache ist Russisch – sagt sie: «Die Weltmeisterschaften von dieser Woche in Flims-Laax sind mein grösstes Ziel seit langem.»

Der Satz löst Emotionen aus. Wenn sie von dem spricht, was unmittelbar bevorsteht, und von dem erzählt, was sie erlebt hat, steigen ihr die Tränen in die Augen. Es sind Tränen der Freude nach der schwierigen Zeit und all den Rückschlägen, die sie in den letzten Jahren überwinden musste.

EM-Gold in der anderen Sparte

Die 32-Jährige stammt aus Russland. Weil russische Sportlerinnen und Sportler wegen des Ukraine-Krieges vom Elitesport ausgeschlossen sind, durfte sie sich bis Ende letzten Jahres nicht mit dem Weltbesten im Orientierungslauf messen. Und das, obwohl sie seit Januar 2022 offiziell Schweizerin ist.

Die Frage, ab wann Gemperle für die Schweiz im OL würde starten können, stellte sie sich aufgrund der langen Fristen schon 2021. Also entschied sie sich, erst auf 2023 ins Schweizer Dress zu wechseln. Dieser Entscheid wurde ihr zum Verhängnis, nachdem sie im Februar 2022 internationale Rennen in der Türkei unter russischer Flagge bestritt. Als der Weltverband die Sperre gegen russische Athletinnen und Athleten verhängte, betraf das auch sie.

Statt im direkten Vergleich mit den Besten ihrer Sportart mass sie sich in der Schweiz an Volksläufen – im OL und im Laufen. In der Leichtathletik konnte sie als Schweizerin starten, mit dem Schweizer Team gewann sie an der Offroad-EM auf La Palma (ESP) Gold. Trotzdem sagt sie rückblickend: «Für mich war das eine brutal schwierige Zeit.» Das hat auch mit ihrer Identität zu tun. «Ich habe zwei Heimatländer», sagt sie, «ein altes und ein neues.» Mit dem alten hing zusammen, dass sie vorerst nicht fürs neue starten durfte.

«Extrem gut aufgehoben»

Seit 2016 lebt Gemperle in Hallwil im Aargauer Seetal. An internationalen OL-Meisterschaften hatte sie den früheren Schweizer Nationaltrainer Rolf Gemperle kennen und lieben gelernt. 2016 heirateten die beiden, 2020 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Natalia Gemperle aber lief vorerst weiterhin für Russland. Sie wurde zweimal Weltmeisterin (Mitteldistanz 2018, Staffel 2016), gewann fünf WM-Silber- und fünf -Bronzemedaillen. Fünf Jahre nach der Heirat beantragte sie den Schweizer Pass. Für sie war schon immer klar, dass sie danach für die Schweiz an den Start gehen wollte. Durch die internationalen Sanktionen musste sie sich länger gedulden als gehofft.

Als sie auf dieses Jahr wieder startberechtigt war, musste sie auch noch gesundheitliche Rückschläge verkraften – ihr Knie schmerzte, und sie hatte muskuläre Beschwerden im Oberschenkel. Doch nun steht die Vergangenheit nicht mehr im Mittelpunkt. Seit Mitte Mai spielt der Körper wieder voll mit. Gemperle sagt: «Das Vertrauen ist zurück.»

Im Schweizer Team fühlt sie sich «extrem gut aufgehoben». Ihre Rolle zeigt sich an der Teamformation für diese Heimtitelkämpfe in Flims-Laax. Sie ist – wie Simona Aebersold und bei den Männern Matthias Kyburz – für alle drei Disziplinen nominiert: Langdistanz (am Donnerstag), Mitteldistanz (Samstag) und in der Staffel (Sonntag).

Medaillen sind das Ziel, Gold der Traum

Gemperle ist dankbar für die Möglichkeiten, die sie mit dem Schweizer Team zur zielgerichteten Vorbereitung erhalten hat. Und sie fühlt sich bereit. «Medaillen sind mein Ziel», sagt sie – und fügt an: «Gold der Traum.» In den Einzelrennen wie in der Staffel. Es wären auch Medaillen für ihren Ehemann Rolf, den Schweizer Verband, die Trainerinnen und Trainer und die Teamkolleginnen.

Von den Schweizer OL-Läuferinnen und -Läufern hat sie auch die deutsche Sprache gelernt. Das ist ihr aber noch nicht gut genug: «Ich würde gerne akzentfrei Mundart reden, aber das dauert wohl noch etwas länger.»

Früher wird es wohl zu einem Kräftemessen in der eigenen Familie kommen. Für die Sprint-EM im Oktober in Italien meldet nämlich auch ihre Stieftochter Eline Gemperle ihre Ambitionen an: als Sprint-Junioren-Weltmeisterin von 2019 und -Studenten-Weltmeisterin vom letzten Jahr.

