Sweet Home: 8 attraktive Paare – Zurück ans Pult Klassische Pulte sind wieder stark im Trend. Entdecken Sie, welche Stühle dazu passen, und wählen Sie Ihr Lieblingspaar. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Konservativen

Holzpult mit farblich passendem Samtstuhl. Foto über: Cococozy

Wenn jetzt die Kinder wieder zurück in die Schule gehen, folgen wir ihnen – zumindest was das Pult anbelangt. Denn klassische Pulte sind stark im Trend. Nach improvisierten Homeofficelösungen und flexiblen Arbeitsplätzen im Grossraumbüro sehnen wir uns nämlich wieder nach echten, verlässlichen Werten. Genau diese strahlen alte Pulte aus. Damit aber ein altes Pult auch in die Wohnung und zum modernen Leben passt, verkuppeln wir es mit einem Stuhl, der es mit der Gegenwart verbindet. Entdecken Sie hier acht attraktive Paare, die alle ganz anders wirken. Das erste, oben abgebildete Paar bleibt klassisch und verhalten. Denn beide, das Pult und der elegante Samtstuhl, kokettieren mit konservativen Werten.

2 — Die Perfektionisten

Antikes Pult mit perfekt passendem Plexiglasstuhl. Foto über: Strenghielm

Haben Sie auch eines dieser strengen Paare im Bekanntenkreis, das immer perfekt angezogen ist, meist auch aufeinander abgestimmt? Kein Härchen ist auf den Pullovern zu sehen, die Schuhe wirken immer wie neu und zugleich sind sie trendbewusst und stilsicher. So ähnlich ist dieses Paar, bestehend aus einem antiken Pult und einem Stuhl aus Plexiglas. Die Kombination ist stilsicher, akkurat und fast schon ein bisschen unnahbar. Aber wenn man einen Platz braucht, um ungestört zu arbeiten, dann sind diese Eigenschaften gar nicht schlecht!

3 — Die Coolen

Ein Möbelpaar, das Stile verbindet. Foto über: Home Adore

Entspannter ist diese Kombination. Dafür sorgen schon die schräge Möbelstellung und der gelungene Stilmix. Das grosse, antike Pult hat Rollen bekommen und den Schalenstuhl Tulip von Saarinen aus dem Jahre 1957. Die Mischung von gegensätzlichen Stilelementen wird auf dem Pult wiederholt – mit einer klarlinigen Designerleuchte und einem klassischen, alten Telefon.

4 — Die Todchicen

Eleganz aus zwei Epochen. Foto über: Nomad Luxuries

Auch dieses Paar kennen wir: Beide verdienen gut und gönnen sich das Auserlesene. Wenn dabei der Stil stimmt und es nicht einfach um das laute Statement geht, kommt der Chic mit ins Spiel und der ist immer willkommen. Umgesetzt auf Pult und Stuhl könnte es genau so aussehen: Ein elegantes und perfekt restauriertes antikes Pult in Kombination mit dem Bürodrehstuhl von Eames, der so was wie der Rolls Royce unter den Bürostühlen ist.

5 — Die Vielseitigen

Persönliches Arbeitszimmer mit Einzelstücken. Foto über: S imple Details

Eine ähnliche, aber eher femininere Gruppe steht hier zusammen. Das antike Pult ist klein und fein. Weil darauf wahrscheinlich zu wenig Platz ist, wurde ein filigranes Gartentischchen dazugestellt. Der Stuhl, der allem den nötigen Schwung verleiht, ist der Panton Chair in Weiss.

6 — Die Kultivierten

Möbel und Kunst stilvoll vereint. Foto über: Create Enjoy

Auch wenig Platz kann grossartig genutzt werden, wie dieses Beispiel zeigt. Ein kleines Empire-Pult hat einen Thonetstuhl bekommen, eine kleine Vasenlampe und ein grosses Gemälde. Für die Abgrenzung des Arbeitsplatzes sorgt eine Säule mit grossen Pflanzen. Lesen Sie hier, wie man Säulen und Sockel sonst noch einsetzen kann.

7 — Das Königspaar

Transparenter Stuhl vor edlem Pult. Foto über: Pinterest

Bei diesem Paar ist ganz klar das Pult die Königin. Der Prinzgemahl, in dem Fall der Stuhl Louis Ghost von Kartell, ist hochwohlgeboren, vornehm und elegant. Dass er die Königin strahlen lässt, ist für ihn Ehrensache.

8 — Die Diskreten

Skandinavische Schönheiten. Foto über: Coco Lapine Design

Diese beiden – der skandinavische Stuhlklassiker und das antike, elegant ländliche Pult – ergänzen sich perfekt. Beide beeinflussen die Wirkung des anderen und sind zusammen stark und stilvoll – ein gutes Rezept für eine lange und erfolgreiche Möbel-Ehe.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

