0:2 gegen Lugano – Zurück im tristen Alltag – der FCZ verliert im Tessin

Die Spieler des FC Zürich (in Weiss) hatten gegen die Luganesi in der Defensive einiges zu tun. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Gleich drei Spieler nimmt Bo Henriksen zur Pause vom Feld. Das sagt alles über die ersten Halbzeit seines FC Zürich beim FC Lugano aus. 0:1 liegt der FCZ zurück. Er kann sich bei Boris Babic und Jonathan Sabbatini bedanken, dass es aus seiner Sicht nicht 0:2 oder 0:3 heisst. Beide treffen jeweils völlig frei stehend aus elf Metern das Zürcher Tor nicht.

Was Henriksen besonders zu denken geben muss: Die Tessiner kommen immer wieder auf dieselbe Art und Weise zu ihren Chancen: Der Zürcher Innenverteidiger Lindrit Kamberi attackiert betont offensiv, verliert den Zweikampf – und die Luganesi profitieren von den sich öffnenden Räumen.

Das ist so bei Babics Riesenchance in der 31. Minute. Es ist vor allem so bei Renato Steffens 1:0, bei dem zu allem Zürcher Übel mit Nikola Katic noch ein weiterer Innenverteidiger seine Position verlässt und nie mehr wieder findet, bis der Ball im Tor liegt.

Das Telegramm Infos einblenden FC Lugano – FC Zürich 2:0 (0:1)

Cornaredo. – 3560 Zuschauer. – Tore: 12. Steffen 1:0. 71. Aliseda 2:0. Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Daprelà (46. Hajrizi), Hajdari; Sabbatini, Doumbia; Steffen (83. Macek), Bottani (63. Bislimi), Mahou; Babic (63. Aliseda, 90. Mahmoud). FCZ: Brecher; Kamberi, Katic, Aliti; Boranijasevic, Hornschuh (81. Mets), Selnaes (46. Krasniqi), Guerrero; Marchesano (46. Viunnyk); Tosin, Okita (46. Santini). Bemerkungen: FCZ ohne Dzemaili, Kryeziu (beide verletzt) und Conde (gesperrt). – 5. Lattenschuss Mahou. – 78. Platzwerweis Mahou (Gelb-Rot, Unsportlichkeit).

Der FCZ ist nur während einer kurzen Phase in der Lage, auf den Rückstand zu reagieren. Das ist in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Mit etwas Glück trifft da Adrian Guerrero zum 1:1. Aber lange hält das Zürcher Hoch nicht an. Und es ist kein Zufall, dass es wieder Kamberi ist, der vor dem zweiten Tessiner Treffer den entscheidenden Zweikampf verliert. Viel zu einfach lässt er Allan Arigoni an der Grundlinie mit einer Grätsche an den Ball kommen. Der bedient Ignacio Aliseda, der zur Entscheidung trifft. Dass Arigoni den Ball beim Aufstehen mit dem Arm berührt, wird vom Video-Assistenten entweder nicht gesehen – oder nicht bemängelt.

Die letzte Viertelstunde darf der FCZ noch in Überzahl spielen, weil Hicham Mahou Gelb-Rot sieht. Aber auch das ändert nichts mehr daran, dass der FC Lugano zum ersten Ligasieg seit vier Spielen kommt. Und der FCZ? Der bleibt mit sieben Punkten Rückstand auf Winterthur Letzter der Tabelle. Die Wunderheilung unter Bo Henriksen – sie ist bislang ausgeblieben.

