Angerichtet: Die Gastro-Kolumne des «Landboten» – Zurück nach Indien – für ein Essen Restaurantbesuche sind keine möglich, und von Reisen nach Indien wird dringend abgeraten. Bombay Darbar liefert Curry, Lamm und Naan von der Schlosstalstrasse aus nach Hause. David Herter

Nach Indien reisen werde ich nicht mehr. Als 25-Jähriger war ich drei Monate dort. Und verliess es ernüchtert. Die Schranken zwischen Kasten und Religionen, die Unterschiede zwischen Arm und Reich und die riesigen Distanzen hatten mir Illusionen und Energie geraubt.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Indien schenkte mir viele schöne Momente. Berührende Begegnungen, faszinierende Landschaften und selbstverständlich viele neue Erkenntnisse, was das Essen angeht. Ich ass Roti-Brotfladen aus Vollkornmehl in der Wüste Rajasthans. Gemüsecurry und Reis, serviert auf einem Bananenblatt, in Tiruvannamalai. Und in Mamallapuram am Bengalischen Golf einen Fisch, der so scharf war, dass ich die Sterne um 12 Uhr mittags leuchten sah.