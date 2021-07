Kolumne Landluft – Zurück

zum Ursprung

der Landluft Die Landluft hat eine grosse Schwester. Sie wohnt am Atlantik und ist gut 200 Millionen Jahre alt. Markus Brupbacher

Bläst es Kühe durch die Luft, ist Landluft-Zeit. Illustration: Ruedi Widmer

Die Landluft hat eine grosse Schwester – die Meeresluft. Sie wohnt westlich der Schweiz am Atlantischen Ozean. Seit Wochen hat sie ihren wuchtigen Auftritt: Unablässig bläst sie mit Wasser gesättigte Wolken ostwärts. Und wringt sie über unseren Köpfen aus wie nasse Waschlappen.

«Das Klima der Schweiz wird stark durch den Atlantik bestimmt», so Meteo Schweiz. Im Sommer kühlt die feucht-milde Meeresluft, im Winter wärmt sie. Doch heuer übertreibt sie es mit der Feuchtigkeit – da verkriecht sich sogar ihre kleine Schwester Landluft hinter dem Ofenbänkli.

Die Wettermaschine Atlantik läuft aber nicht schon seit Ewigkeiten. Bis vor etwa 200 Millionen Jahren waren alle Landmassen der Erde noch in einem einzigen Kontinent vereint – Pangäa hiess das Riesenteil. Doch dann begann es unter der Erdkruste zu rumoren. Heisses Magma bahnte sich den Weg nach oben und durchschnitt die Kruste wie ein Schweissbrenner. Der Superkontinent brach auseinander, und der Atlantik öffnete sich. Zuerst nur eine schmale Meeresstrasse, wurde er breiter und grösser. Und bis heute wächst der Ozean – Europa und Amerika entfernen sich noch immer voneinander.

Am Westzipfel Europas, in der Bretagne, gibt es Zeugen dieser Öffnung – der Geburtsstunde der Meeresluft also. Vor dem Auseinanderbrechen bildeten sich Risse im Urkontinent, durch die glühendes Magma nach oben stieg. Oben in den Spalten angekommen, kühlte es ab, erstarrte und ist noch heute als bläulich-schwarze Gesteinsader zu sehen. Ob in Westeuropa, an der Ostküste von Nord- und Südamerika oder in Westafrika: Rund um den Atlantik gibt es die mit dunklem Stein gefüllten Risse.

