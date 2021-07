Kolumne Kaltërina Latifi - Zurück zur Herkunft

Denke ich an die Schweiz, so denke ich an Max Frisch. Vielleicht sind wir uns ja wirklich begegnet, vielleicht haben sich unsere Wege einmal zufällig gekreuzt. Immerhin war Frisch noch am Leben, als ich 1989 in die Schweiz immigrierte.

Ich sehe mich, wie ich als fünfjähriges Ausländerkind an Max Frisch vorbeilaufe… Nicht nur der mittlerweile berühmt-berüchtigte Satz, man habe Arbeitskräfte gerufen, gekommen seien aber Menschen, wühlte später mein fünfzehnjähriges Ich auf, das während der Mittagspause nach Hause eilte, um Stiller zu Ende zu lesen, sondern vor allem dieses spannungsvolle Verhältnis, das Max Frisch zu seiner Heimat hatte.

