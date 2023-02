Umgang mit Post-Covid in der Schweiz – Mehr Fälle, monatelange Wartezeiten: Long-Covid-Betroffene fühlen sich abgehängt Immer noch fehlt es in der Schweiz an einheitlicher Diagnostik, spezifischen Therapien und Medikamenten für Long-Covid-Erkrankte. Derweil sind die Zuweisungen wieder stark steigend. Marc Brupbacher

Betroffene klagen oft über sogenannten Hirnnebel: Long-Covid-Patientin in Zürich. Foto: Samuel Schalch

Über die Corona-Pandemie spricht niemand mehr, und doch zirkuliert das Virus nach wie vor stark in der Bevölkerung. Gemäss der britischen Statistikbehörde ONS, welche weltweit als einzige die Prävalenz von Sars-CoV-2 jede Woche eruiert, ist in England gegenwärtig 1 von 55 Personen infiziert. In der Schweiz dürfte es in einer ganz groben Grössenordnung ähnlich sein, zurzeit sind demnach 100’000 bis 200’000 Personen angesteckt. Ein Teil davon wird monate- oder sogar jahrelang mit alltagseinschränkenden Symptomen zu kämpfen haben.