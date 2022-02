EHCW empfängt Favorit Olten – Zuschlagen, wenn sich eine Chance bietet In sechs von sieben verbleibenden Spielen der Qualifikation der Swiss League ist der Gegner kaum in Reichweite des EHC Winterthur. Trotzdem muss das Team von Trainer Teppo Kivelä punkten, wenn es seine Ziele erreichen will. Urs Kindhauser

Einen Favoriten zu Fall zu bringen wird schwierig: Billy Hunziker vom EHCW gegen Oltens Simon Sterchi (links). Foto: Freshfocus

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Olten steigt der EHCW am Freitag in die finale Phase der Qualifikation in der Swiss League. Es bleiben sieben Matches, die darüber entscheiden, ob diese Saison als sportlicher Erfolg gewertet werden kann oder nicht. Ein Erfolg wäre das Erreichen des Pre-Playoffs. Dazu müssen aber die Ticino Rockets überholt werden, die zwei Punkte Vorsprung haben.