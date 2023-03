Premiere in den USA – Grand Jury stimmt für Anklage gegen Donald Trump Der ehemalige US-Präsident wird in der Schweigegeldaffäre an eine Porno-Darstellerin angeklagt, wie US-Medien berichten. Donald Trump spricht von «politischer Verfolgung». UPDATE FOLGT

Von der Justiz in die Enge getrieben: Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Texas. (25. März 2023) Keystone/Evan Vucci

Der frühere US-Präsident Donald Trump soll angeklagt werden. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, stimmte die zuständige Grand Jury für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen mutmasslicher Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016. Trump ist der erste frühere US-Präsident der Geschichte, gegen den Anklage erhoben wird.

Die bisher von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Personen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die gegen ihn erhobene Anklage als «politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung» bezeichnet. Er sei Opfer einer «Hexenjagd» durch «die linksradikalen Demokraten», erklärte Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, am Donnerstag. «Eine vollkommen unschuldige Person anzuklagen ist ein Akt der eklatanten Wahleinmischung.»

«Nie zuvor in der Geschichte unserer Nation ist so etwas getan worden», fügte der 76-jährige Republikaner hinzu. Die Anklage gegen ihn in New York werde für Präsident Joe Biden «nach hinten losgehen».

Trump bestreitet die Vorwürfe

In dem Fall, wegen dessen Trump nun angeklagt wird, geht es um eine Schweigegeldzahlung von 130’000 Dollar (rund 120’000 Franken) an Stormy Daniels vor der Wahl 2016. Der Pornostar mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford gibt an, 2006 eine Sex-Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser zurückweist.

Die Zahlung an sich ist nicht illegal, der Ex-Präsident könnte aber wegen einer Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt werden. Der Rechtspopulist, der bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut antreten will, bestreitet alle Vorwürfe und bezeichnet die Ermittlungen als politisch motivierte «Hexenjagd».

Trump selbst hatte am 18. März erklärt, er solle drei Tage später festgenommen werden, und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Zuvor hatten sich die Anzeichen für eine mögliche Anklage verdichtet. Die von Trump angekündigte Festnahme erfolgte aber nicht.

AFP/fal

