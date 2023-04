Traditioneller Zürcher Brauch – «Zwänzgerle» – oder: Wie Kinder am Ostermontag ihr Sackgeld verdienen Expats und Nostalgiker werfen in Zürich 20-Räppler auf Eier. Es klirrt auf dem Rüdenplatz – die Kinder strahlen. Warum der Brauch aus dem 18. Jahrhundert existenzielle Fragen aufwirft. Tim Wirth

Bleibt ihr Münz im Ei stecken, darf sie es essen. Prallt das Geldstück an der Eierschale ab, ist der Junge um 20 Rappen reicher. Foto: Urs Jaudas

Ist es okay, Geld in ein Nahrungsmittel zu werfen, das eigentlich das Menstruationsprodukt eines Huhns ist? Und was genau hat das mit der Auferstehung von Jesus zu tun?