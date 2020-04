Kistler-Gruppe Winterthur – Zwangsferien für Mitarbeitende wahrscheinlich zulässig Die Kistler-Gruppe in Winterthur hat ihren Angestellten Zwangsferien verordnet – kurzfristig. Das bezeichnete das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit laut einem Medienbericht als unzulässig. Das habe man so aber nie gesagt, heisst es jetzt. Fabio Lüdi

Die Kistler-Gruppe aus Winterthur verordnete Ende März ihren Mitarbeitenden neun Tage Zwangsferien. Foto: Marc Dahinden

In der Krise können Unternehmen nicht nur Kurzarbeit verordnen. Sie können ihre Mitarbeitenden auch zwangsweise in die Ferien schicken. So geschehen in der Kistler-Gruppe aus Winterthur. Das Unternehmen informierte seine Angestellten Ende März darüber, dass sie zwangsweise neun Ferientage beziehen müssen. Sechs Tage werden von den regulären Ferien abgezogen, drei weitere müssen mit Überstunden kompensiert werden. Start der Zwangsferien: Eine Woche nach Ankündigung. Das sei «unzulässig», zitierte der «Tages-Anzeiger» das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit. Dafür brauche es eine Vorlaufzeit von drei Monaten.