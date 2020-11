Kolumne Lomo – Zwangshandlung Wir diagnostizieren in unserer Umgebung gerne Pathologien. Unser Kolumnist ist aber auch nicht gefeit vor zwanghaften Handlungen. Johannes Binotto

Könnten Sie die Verpackung zusammenknüllen und wegschmeissen? Unser Kolumnist nicht. Foto: Enzo Lopardo

Wir sind ja schnell bereit, unsere Umgebung zu pathologisieren. Gerade in Zeiten wie aktuell gerade, wo die Nerven ohnehin bei uns allen mehr oder weniger blank liegen, fallen unsere Urteile über die anderen umso heftiger aus. Die Tante, die sich vor Impfungen fürchtet, ist dann in den Augen der einen schwuppdiwupp eine Paranoikerin. Die anderen verspotten den Onkel, der in Zeiten von Corona nicht mehr mit ins Restaurant geht, kurzerhand als Hysteriker. Und natürlich gelten auch die Politiker, egal, von welcher Seite, bei den Gegnern gerne als Heuchler, Lügner oder Unfähige – Hauptsache pathologisch.

Ich streiche das Stanniol glatt, ich falte es zu einem Würfel, und dann? Dann schmeiss ich es weg.

Ich gebs zu: Ich falle selber auch oft in die Falle der Pathalogisierung und bin schnell mit scharfen Urteilen zur Hand. Dabei bin ich ja selber ein pathologischer Fall. So habe ich mich nämlich gestern beim Dessert mal wieder selbst bei einer Zwangshandlung ertappt, die ich sogar noch weniger kontrollieren kann, als der abtretende amerikanische Präsident das Twittern. Wir assen Pralinés. Und raten Sie mal, was ich gemacht hab, als ich die Süssigkeit im Mund und nur noch das leere Stanniolpapier in der Hand hatte? Ich hab angefangen, die zerknitterte Alufolie auf dem Tisch mit dem Daumennagel glatt zu streichen, ausführlich und genau, damit auch ja jedes Fältchen verschwindet. Ich kann mich da einfach nicht beherrschen. Immer muss ich das machen, wenn ich so eine Süssigkeiten-Folie in der Hand hab. Und dann, wenn sie schön glatt ist? Dann falte ich sie zusammen und falte sie noch mal zusammen und noch mal, bis aus der schönen dünnen Folie ein Alu-Klötzchen geworden ist. Und dann? Dann schmeiss ich es weg. Tschuldigung, aber wie beknackt ist das denn?

Und wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht in ferner Zukunft Archäologen auf meine Alu-Klötzchen stossen und sich fragen werden, was wohl in dem Menschen vorgegangen sein muss, der diese merkwürdig unsinnigen Gebilde fabriziert hat, dann wird mir ganz unwohl. Zu welcher Diagnose die Psychiater der Zukunft wohl kommen werden? Ein eindeutiger Fall von Aluminium-Sadomasochismus? Eine gespaltene Persönlichkeit mit Zuerst-Glattstreich-und-dann-Falt-Schizophrenie?

Ich hoffe, dass die Archäologen der Zukunft neben meinen Alu-Klötzchen auch einige Trump-Tweets ausgraben.

Ich kann nur hoffen, dass die Archäologen dereinst neben meinen Klötzchen auch noch ein paar Trump-Tweets ausgraben. Dann wissen sie wenigstens, dass ich nicht der einzige Durchgedrehte meiner Zeit war.