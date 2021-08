Kolumne Lomo – Zwangsläufig touristisch Warum wollen immer alle exklusive Ferien? Und was vergessen sie dabei? Johannes Binotto

Ferien am Strand: Am liebsten (fast) allein. Foto: AFP

Jetzt, wo die Menschen allmählich wieder aus den Ferien zurückkehren (so sie es sich denn überhaupt leisten konnten, welche zu machen) werden wir uns bei der Kaffeepause und auf dem Nachhauseweg wieder gegenseitig ausführliche Urlaubsberichte erzählen. Wo welches Essen wie schmeckte und was wer an was für einem Strand getragen hat. Bei diesen Expeditionsberichten werden wir bestimmt auch den folgenden Satz immer wieder zu hören kriegen: «Und weisch, überhaupt nöd touristisch.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Will man hingegen eine Landschaft wirklich absolut exklusiv erhalten, dann gibts nur eine Methode: dann darf man auch selber nicht dorthin.»

Ist es nicht interessant, dass in unserem touristischen Verhalten ausgerechnet der Hinweis, ein Ort sei nicht touristisch, zu einem so begehrten Qualitätssiegel geworden ist? Wir wollen dort Urlaub machen, wo niemand Urlaub macht – damit beweisen wir unseren eigenen Anspruch auf Exklusivität. Nur steckt darin leider ein grundsätzlicher Denkfehler: Wir vergessen dabei ganz offensichtlich immer uns selbst und dass wir selber ja auch nichts anderes als Touristen sind. In dem Moment, wo ich an einem andern Ort bin als meiner eigenen Wohnung, fängt ja der Tourismus bereits an. Will man hingegen eine Landschaft wirklich absolut exklusiv erhalten, dann gibts nur eine Methode: dann darf man auch selber nicht dorthin.

Dafür könnte man dann nach den Ferien beim Feierabendbier vor den Kollegen und Kolleginnen mal wirklich grossspurig auftrumpfen, indem man ihnen erzählt: «Du, da gibt es diesen Strand an der malaysischen Küste, der ist so sagenhaft exklusiv und nicht touristisch, dass nicht einmal ich selber dorthin gereist bin.»

Ganz abgesehen davon, dass solch ein Reiseverhalten extrem nachhaltig und umweltschonend

wäre – es wäre vor allem sagenhaft billig. Ich zum Beispiel bin diesen Sommer trotz begrenztem

Budget auf sechs Kontinenten nicht gewesen, habe keine einzige Nacht auf den Fidschi-Inseln

verbracht und war auch auf keiner Trekking-Tour durch die Anden.

Wenn Sie diesen Sommer also nur auf dem eigenen Sofa verbracht haben, dann trösten sie sich immerhin damit, dass Sie im Unterschied zu allen anderen diese Ferien mal wirklich an einem absolut exklusiven Ort waren. Aber stellen sie davon nicht zu viele Bilder auf die sozialen Medien, sonst wollen am Ende nächsten Sommer all die exklusivitätssüchtigen Touristen ebenfalls auf ihr Sofa.

Fehler gefunden?Jetzt melden.