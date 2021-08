Wie läuft die Getreideernte? – Zwar tiefere Erträge, aber Qualität erstaunlich gut Wegen des kühlen Frühlings und des nassen Sommers ist die Ernte von Getreide im Rückstand. Doch von einem katastrophalen Jahr kann bislang nicht die Rede sein. Markus Brupbacher

Regenwolken im Hintergrund, Weizenähren im Vordergrund: Die viele Feuchtigkeit erschwert die Getreideernte. Foto: Marc Dahinden

Das seit Wochen anhaltend nasse Wetter macht den Anbau von Getreide herausfordernd. So sollten die Körner von Gerste, Weizen und Co. bei der Ernte trocken sein. Immerhin: Der kühl-nasse Frühling hat dazu geführt, dass im Sommer erstaunlich wenig Getreidefelder von den vielen Gewitterstürmen umgeknickt wurden. Tun dies die Ähren, steigt das Risiko, dass die reifen Körner darin zu schimmeln oder gar zu keimen beginnen. Das Frühlingswetter liess das Getreide weniger hoch und dicht wachsen sowie die Körner weniger schwer werden – all das reduzierte das Risiko des Umknickens, in der Fachsprache Lagern genannt.

