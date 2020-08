Kirchenfusion – Zwei Abstimmungen, die sich beissen Gefährdet die Abstimmung über die Kirchenfusion das Sanierungsprojekt für das Oberwinterthurer Kirchgemeindehaus? Deborah Stoffel

Das Kirchgemeindehaus Oberwinterthur soll für 7,1 Millionen saniert werden. Über diesen Kredit stimmen die Reformierten am 27. September ab. Gleichzeitig findet die Abstimmung über eine Fusion der sieben Winterthurer Kirchgemeinden statt. Madeleine Schoder

Die Winterthurer Reformierten stimmen am 27. September über ihre Zukunft ab. Drei Optionen stehen zur Wahl. Im ersten Modell soll der Stadtverband, in dem die Kirchgemeinden bereits zusammenarbeiten, aufgewertet werden. Im zweiten Modell sollen die sieben Gemeinden zu einer einzigen Kirchgemeinde zusammengeschlossen werden. Und im dritten Modell soll alles so bleiben wie bisher. Am selben Abstimmungstermin indes entscheiden die Reformierten auch noch über ein anderes nicht unerhebliches Geschäft: die 7,1 Millionen teure Sanierung des Kirchgemeindehauses Oberwinterthur.