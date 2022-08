Unfälle im Klöntal und im Wallis – Zwei Alpinisten sterben in Schweizer Bergen Ein 64-jähriger Niederländer und ein 77-jähriger Glarner sind im Wallis respektive im Klöntal am Dienstag tödlich verunglückt. Beide Männer stürzten ab.

Ein 64-jähriger Niederländer ist beim Aufstieg zum Täschhorn (l.) tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Alessandro della Bella (Keystone/Archiv)

Ein 64-jähriger Alpinist kam am Dienstag beim Aufstieg zum Täschhorn in den Walliser Alpen ums Leben. Er war ausgerutscht und die Felswald hinunter in ein Couloir gestürzt.

Der Mann war mit einer zweiten Person gegen 3.15 Uhr vom Biwak am Mischabeljoch in Richtung Täschhorn aufgestiegen, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Auf dem Grat des Mischabels auf einer Höhe von zirka 3910 Meter sei der Mann verunglückt. Der herbeigerufene Arzt habe nur noch den Tod des Niederländers feststellen können. Gemäss Mitteilung waren die beiden Bergsteiger nicht angeseilt.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei haben eine Untersuchung eingeleitet.

Allein unterwegs

Ein 77-jähriger Wanderer verletzte sich ebenfalls am Dienstag in der glarnerischen Klöntal-Region in unwegsamem Gelände bei einem Sturz tödlich. Der Einheimische war allein auf einem Hirtenweg unterwegs am Ende des Rossmatter Tals.

Der Mann war am Dienstagmorgen allein zu einer Wanderung auf eine Alp im betreffenden Gebiet aufgebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. In einem lang abfallenden Hang im Gebiet Wärben stürzte er aus unbekannten Gründen. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, verständigten Angehörige die Polizei.

Der Vermisste wurde bei einem Suchflug um 23.15 Uhr auf 1512 Metern über Meer gefunden und umgehend geborgen. An der Suche beteiligt waren rund zwei Dutzend Einsatzkräfte von Rega, Polizei und der Alpinen Rettung Glarnerland.

Der tödlich verunglückte Mann wurde nach Einbruch der Nacht bei einem Suchflug auf 1512 Metern über Meer in einem abgelegenen Talkessel in der Klöntal-Region gefunden. Foto: Kapo GL

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.