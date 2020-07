Seniorenheim in Männedorf unter Quarantäne – Zwei Altersheim-Bewohner an Coronavirus gestorben Im Männedörfler Seniorenheim Sunnmatt haben sich mehrere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei Bewohnende sind bereits am Virus gestorben, zwei weitere befinden sich in einem kritischen Zustand.

Das private Seniorenzentrum Sunnmatt in Männedorf steht seit letzter Woche unter Quarantäne. Foto: Symbolbild/Keystone

Im privaten Seniorenzentrum Sunnmatt in Männedorf ist es zu einem fatalen Corona-Ausbruch gekommen: «Aufgrund von Corona-Fällen steht unser Haus aktuell unter Quarantäne. Es sind keine Besuche erlaubt.» Dies steht auf der Website des betroffenen Altersheims. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» weiss, haben sich in den letzten zwei Wochen eine Mitarbeiterin und sechs Bewohner mit dem Virus infiziert.

Zwei Bewohner – ein Mann und eine Frau – sind bereits an den Folgen von Covid-19 verstorben. Eine Seniorin liege in kritischem Zustand im Universitätsspital Zürich, eine weitere wollte trotz kritischem Zustand im Heim bleiben. Von den Infektionen habe eine Bekannte einer Bewohnerin telefonisch erfahren. Anne Bärtels, die Geschäftsleiterin der Sunnmatt, bestätigt auf Anfrage der NZZ die Covid-Fälle.

Auf welchem Weg sich die Bewohner angesteckt haben, kann Bärtels nicht nachvollziehen. Auf der Hand liege jedoch, dass Infizierte ohne Symptome das Virus eingeschleppt haben: «Wir sind über die Situation sehr irritiert, weil wir in den vergangenen Monaten bezüglich Corona sehr streng waren», lässt sich die Sunnmatt-Chefin in der NZZ zitieren.

Zivilschutz aufgeboten

Die Kantonsärztin Christiane Meier hat das ganze Heim letzte Woche unter Quarantäne gestellt. Ab sofort gelten in der Sunnmatt auch wieder strenge Sicherheitsregeln: Wie die Geschäftsleiterin schildert, sind neu alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Einzelzimmern isoliert, Besuche von Externen sind untersagt, die Mahlzeiten werden in die Zimmer gebracht, und zu positiv Getesteten gehen Pflegende nur mit kompletter Schutzausrüstung. Zudem seien Zivilschützer aufgeboten worden, um die Senioren auf Spaziergängen auf dem eigenen Areal zu begleiten.

( pst )