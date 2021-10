Arbeitsunfall in Kollbrunn – Zwei Arbeiter unter umgekipptem Bagger eingeklemmt In Kollbrunn ist am Dienstagmorgen ein Bagger umgekippt. Zwei Arbeiter wurden unter der Baumaschine eingeklemmt und zogen sich schwere Beinverletzungen zu.

Der Bagger ist zur Seite gekippt. Foto: Kapo ZH

Am Dienstagmorgen sind zwei 21-jährige Arbeiter in Kollbrunn nach einem Arbeitsunfall mit einem Bagger gerettet worden. Beide haben sich schwere Beinverletzungen zugezogen. Kurz vor 9 Uhr sei der Bagger bei Erdarbeiten auf die Seite gekippt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Dabei wurden die zwei Arbeiter unter der Baumaschine eingeklemmt. Dank des schnellen gemeinsamen Einsatzes der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, einer Kommunalpolizeipatrouille und eines privaten Forstbetriebs konnten die zwei Männer schnell unter dem Bagger hervorgezogen und sofort medizinisch versorgt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die zwei Verletzten wurden mit einem Rettungshelikopter und einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

