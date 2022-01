Verkehrsunfälle in Winterthur – Zwei Aufprallkollisionen und ein betrunkener Lenker Am Samstag kam es in Winterthur zu einer Aufprallkollision bei einem Fussgängerstreifen und zu einer Massenkollision auf der Tösstalstrasse. Zudem wurde einem 22-Jährigen der Führerausweis abgenommen.

Am Samstag musste die Stadtpolizei Winterthur gleich dreimal wegen einem Verkehrsunfall ausrücken. Foto: Urs Jaudas

Auf der St. Gallerstrasse in Winterthur kam es am Samstag kurz nach dem Mittag zu einem Verkehrsunfall. Wie die Stadtpolizei mitteilt, fuhr eine 36-jährige Autofahrerin auf der St. Gallerstrasse stadtauswärts und hielt bei der Einmündung Hermannstrasse ihr Fahrzeug an, um einen Fussgänger über die Strasse zu lassen. Ein 37-jähriger Autofahrer, der ebenfalls auf der St. Gallerstrasse stadtauswärts fuhr, bemerkte dies zu spät und prallte mit der Front seines Fahrzeugs gegen das Heck des anhaltenden Autos. Durch den Aufprall zog sich die besagte Lenkerin leichte Nackenverletzungen zu. Sie wurde durch den angeforderten Rettungsdienst ins Spital gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 5’000 Franken.

Gleichentags um circa 12.30 Uhr kam es auf auf der Zürcherstrasse zu einem weiteren Verkehrsunfall. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei fuhr eine 49-jährige Autofahrerin stadteinwärts und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen das vor ihr stehende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach vorne geschoben und prallte mit einem weiteren Auto zusammen. Dieses Auto wurde wiederum nach vorne in ein weiteres Fahrzeug gestossen. Bei der Kollision zog sich ein 54-jähriger Lenker leichte Kopf- und Nackenverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Winterthur gebracht.

Am Samstagabend wurde der Stadtpolizei dann kurz vor Mitternacht mitgeteilt, dass ein beschädigtes Fahrzeug auf der Kanzleistrasse fuhr. Auf der Höhe der Tösstalstrasse 280 konnte die Stadtpolizei gemäss Mitteilung einen 22-Jährigen, der mit dem gesuchten Auto unterwegs war, anhalten. Der Lenker wirkte auf die Stadtpolizisten betrunken, die anschliessende Atemalkoholprobe ergab ein positives Resultat. Dem 22-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen. Bezüglich des genauen Unfallhergangs der zum Schaden am Auto führte wurden Ermittlungen eingeleitet. Der Gesamtschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf rund 5’000 Franken.

