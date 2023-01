Neue Modalitäten im Eishockey – Zwei Aufsteiger in die Swiss League möglich In der Swiss League wird der Aufstieg für Clubs aus der MyHockey League ab sofort erleichtert. Und der EHC Winterthur darf bis zum 15. Februar mit der Entscheidung zuwarten, ob er freiwillig absteigen will. Urs Kindhauser

Der EHCW und die Ticino Rockets kämpfen seit vielen Jahren am Tabellenende. In ferner Zukunft könnte das den direkten Abstieg zur Folge haben. Foto: Alberto Cortes

Noch ist nicht sicher, ob der EHC Winterthur in der Swiss League bleibt oder freiwillig absteigt. Eine definitive Entscheidung steht noch aus, geplant wird aber eine Zukunft in der zweithöchsten Liga. Bisher galt der 31. Januar als reglementarisches Stichdatum für diesen Entscheid. Weil aber nach wie vor nicht feststeht, ob und wie stark die National League und der Schweizer Verband den Clubs der Swiss League nächste Saison finanziell unter die Arme greifen werden, stellte der EHCW ein Gesuch um Fristverlängerung. Diesem ist nun stattgegeben worden. Als neues Stichdatum für einen freiwilligen Abstieg gilt der 15. Februar, und zwar für alle Ligen.

Zu kleine Liga verhindern

Nach wie vor ist also unsicher, wie viele Teams auch nächste Saison an der Swiss League teilnehmen werden. Bereits seit Dezember steht fest, dass sich Langenthal zurückziehen wird. Noch offen ist nicht nur die Zukunft des EHCW, sondern auch die der Ticino Rockets. Es wäre also möglich, dass von den aktuell zehn Teams nur sieben übrig bleiben. Um eine Meisterschaft mit so wenigen Mannschaften zu verhindern, haben die Clubs der Swiss League sowie die Mitglieder des Koordinationsgremiums des Verbands den Aufstieg für Mannschaften aus der MyHockey League für bestimmte Szenarien neu definiert, gültig ab sofort.

Falls die Swiss League 2023/24 weniger als neun Teams umfasst: direkter Aufstieg von zwei aufstiegsberechtigten Mannschaften (das heisst: Sie haben ein Aufstiegsgesuch eingereicht und dieses ist bewilligt worden), welche mindestens den Viertelfinal der MyHockey League erreicht haben.

Falls die Swiss League 2023/24 neun oder zehn Mannschaften umfasst: Direkter Aufstieg einer aufstiegsberechtigten Mannschaft, welche mindestens den Halbfinal der MyHockey League erreicht hat. Falls zwei aufstiegsberechtigte Mannschaften im Final der MyHockey League stehen, dürfen beide Mannschaften direkt aufsteigen.

Falls die Swiss League 2023/24 elf Mannschaften umfasst (was eher theoretisch ist): Direkter Aufstieg einer Mannschaft, welche mindestens den Halbfinal der MyHockey League erreicht hat.

Direkter Abstieg geplant

Dazu wurde auch ein Szenario für eine fernere Zukunft entwickelt, wenn die Swiss League wieder einmal zwölf Teams haben sollte. Dann wird der Tabellenletzte direkt aus der Swiss League absteigen und der Meister der Myhockey League direkt aufsteigen, falls er das will und die wirtschaftlichen Kriterien erfüllt.

Das immerhin würde verhindern, dass Clubs wie die Ticino Rockets (oder: der EHCW …) jahrelang am Tabellenende stehen, ohne sich zu verbessern und ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Zur Erinnerung: Seit sich der EHCW 2015 für den Aufstieg in die Nationalliga B entschieden hat, war nur einmal ein sportlicher Abstieg möglich, in der Saison 2019/20 via Ligaqualifikation gegen ein Team der Myhockey League. Diese Saison wurde wegen Corona aber abgebrochen, ohne Auf- oder Absteiger.





