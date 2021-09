72-Jährige überwies Geld – Zwei Betrügerinnen im Zürcher HB festgenommen Sie hätten ein krankes Familienmitglied und brauchen dringend Geld, sagten zwei Frauen zu einer Rentnerin. Diese übergab ihnen mehrere 10’000 Franken.

Während einer Patrouille fiel den zwei Polizisten das Trio auf. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Während einer Patrouille fiel zwei Polizisten im Hauptbahnhof Zürich an einem Mittwoch Ende August eine Seniorin auf, die von zwei jüngeren Frauen begleitet wurde. Das Verhalten des ungewöhnlichen Trios kam den beiden Polizisten verdächtig vor, weshalb sie die drei Frauen ansprachen und überprüften, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Rentnerin gab gegenüber den Polizisten an, die beiden Frauen vor wenigen Wochen in einem Restaurant in Zürich kennengelernt zu haben.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Frauen der Seniorin erzählt hatten, dass sie sich wegen der Krankheit eines Familienangehörigen in finanziellen Schwierigkeiten befinden und dringend Geld benötigen würden. Während mehreren Treffen in den letzten Wochen habe sich zwischen ihr und den sehr sympathischen Frauen ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, sagte die Pensionärin. Deshalb sei sie bereit gewesen, die beiden finanziell zu unterstützen.

Mehrere 10 000 Franken überwiesen



Es stellte sich heraus, dass die 72-Jährige den beiden Frauen bereits mehrere zehntausend Franken übergeben hatte. Zudem hatte sie mit den zwei Frauen abgesprochen, dass sie ihnen weitere «sehr hohe Geldbeträge» überweisen würde, wie es die Kantonspolizei formuliert.

Wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Betrugs wurden die beiden Frauen im Alter von 40- und 45 Jahren festgenommen. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige, die sich als Touristinnen in der Schweiz aufhalten. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zugeführt, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Kantonspolizei empfiehlt:

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an jemanden den sie erst kürzlich kennengelernt haben - auch wenn Ihnen diese Person sympathisch und vertrauenswürdig erscheint und sie Mitleid haben.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger bauen innerhalb kurzer Zeit grossen psychischen Druck auf und lösen ein Gefühl der Verpflichtung zur Hilfeleistung aus.

