Neue Umweltauflagen für Bauern – Zwei Briefe stürzen Ständeräte ins Dilemma Kurz bevor die Ständeräte heute die beiden Pestizid-Initiativen behandeln, haben sie zwei Schreiben der Kantone erhalten – mit widersprüchlichen Forderungen. Stefan Häne

Als Antwort auf die Pestizid- und Gewässerschutz-Initiativen will die Wirtschaftskommission die Phosphorverluste beim Güllen senken: Ein Landwirt düngt im Churer Rheintal sein Feld. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Stephan Attiger und Philippe Leuba: Beide sind sie Regierungsräte, der eine im Aargau, der andere in der Waadt. Beide sind sie Freisinnige. Und beide sind sie Unterzeichner je eines Schreibens, das vom 11. September datiert und an die «Damen und Herren» im Ständerat gerichtet ist. Damit enden die Gemeinsamkeiten. Denn die Appelle der beiden Magistraten widersprechen sich – und bringen die Ständeräte in die Zwickmühle.

Doch der Reihe nach. Heute Nachmittag behandelt die kleine Kammer zwei Volksinitiativen, welche den Einsatz von Pestiziden verringern respektive verbieten wollen. Dass nach dem Nationalrat auch der Ständerat die Trinkwasser- und Pestizidverbots-Initiative ablehnen wird, gilt als sicher. Umstritten ist jedoch, inwieweit das Parlament auf die beiden Volksbegehren reagieren soll.

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der ständerätlichen Wirtschaftskommission, der als eine Art inoffizieller Gegenvorschlag zu den Initiativen dienen soll. Er will die Risiken beim Einsatz von Pestiziden reduzieren; im Gesetz soll dazu ein Absenkpfad mit Zielwerten verankert werden; so weit herrscht Einigkeit.

Das fordern die Pestizid-Initiativen Infos einblenden Das Stimmvolk wird nächstes Jahr über zwei Volksbegehren abstimmen, welche die Bauern zu mehr Umweltschutz zwingen. Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will synthetische Pestizide verbieten. Das Verbot gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die privaten und die gewerblichen Anwender sowie die öffentliche Hand. Untersagt werden mit dem Volksbegehren auch Import von Lebensmitteln, die mit Hilfe von Pestiziden hergestellt wurden.

Die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» will allen Bauern, die Pestizide einsetzen, die Direktzahlungen streichen. Gleiches gilt für jene Landwirte, die mehr Tiere halten, als sie mit jenem Futter ernähren können, das sie selber auf dem Hof produziert haben. Die Initiative schliesst schliesslich auch jene Bauernbetriebe von den Direktzahlungen aus, «die Antibiotika in der Tierhaltung prophylaktisch einsetzen». (sth)

Nun aber will die Wirtschaftskommission des Ständerats die «ökologische Komponente der Landwirtschaft weiter stärken» und so «Antworten» auf die beiden Initiativen geben. Zum einen sollen die Stickstoff- und Phosphorverluste beim Güllen bis 2025 um 10 Prozent sinken, dies im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2016; bis 2030 sollen es 20 Prozent sein. Zum anderen sollen die Direktzahlungen an neue Auflagen geknüpft werden, unter anderem an einen «umweltschonenden Pflanzenschutz». Schliesslich sollen jene, die wie etwa die Landi-Läden Futtermittel oder Dünger in Verkehr bringen, dem Bund entsprechende Daten über die Abgabe an die Bauernbetriebe liefern.

Diese Zusatzforderungen gehen Regierungsrat Philippe Leuba zu weit – und mit ihm der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK), die er präsidiert. Es sei unbestritten, dass die Landwirtschaft «in Sachen Umwelt noch wesentliche und zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss», so Leuba im Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Allerdings seien die Vorschläge «nicht ausgereift». Die Landwirtschaftsdirektoren stören sich an ihrer Ansicht nach unscharfen Begriffen wie «umweltschonender Pflanzenschutz». Die Offenlegungspflicht für Nährstofflieferungen halten sie für «unnötig und zu bürokratisch». Daher wollen sie die «komplexe Thematik» erst später angehen, im Rahmen der geplanten Agrarreform, der neuen Agrarpolitik ab 2022 (AP22+).

Reformpaket auf Eis gelegt

Ganz anders tönt es von Regierungsrat Stephan Attiger – und damit von der Konferenz der kantonalen Umweltdirektoren (BPUK), der er vorsteht. Die BPUK begrüsst die Zusatzforderungen im Grundsatz, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Konkret: den vorgeschlagenen Absenkpfad für Stickstoff und Phosphor sowie die Offenlegungspflicht für Nährstofflieferungen. Einzig bei den Auflagen für die Direktzahlungen schlagen die Umweltdirektoren Justierungen vor. So etwa sollen sie nicht an einen «umweltschonenden Pflanzenschutz» geknüpft sein, sondern an eine «gezielte Auswahl und Anwendung» der Pestizide.

Auf welche Seite sich die Ständeräte schlagen werden, wird sich heute zeigen. Sicher ist: Votieren sie im Sinne der Landwirtschaftsdirektoren, bleiben die skizzierten Punkte längere Zeit unbehandelt. Das Reformpaket AP22+ ist auf Eis gelegt; so hat es die ständerätliche Wirtschaftskommission im August entscheiden –zum Entsetzen der Umweltschützer, zur Freude des Schweizer Bauernverbands.