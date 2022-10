EHCW empfängt Thurgau zum Derby – Zwei, die raus aus der Baisse wollen EHC Winterthur gegen Thurgau am Dienstagabend ist ein Derby zwischen zwei Teams, die um den Anschluss kämpfen und denen es gerade nicht ganz optimal läuft. Urs Kindhauser

Weil der EHCW eine lange Verletztenliste hat, kommen junge Spieler wie Noah Greuter (rechts) öfter zum Zug. Foto: Urs Kindhauser

Der EHC Winterthur ist in den letzten beiden Spielen etwas gebremst worden, nachdem er in den ersten Oktoberwochen das Feld zwar nicht gerade von hinten aufgerollt hat, den Playoff-Plätzen aber doch näher gekommen ist. Die jüngsten Heimniederlagen, ein 2:3 nach Verlängerung gegen Visp und ein 2:4 gegen die GCK Lions, muss man akzeptieren. Ein grosses Handicap für den EHCW in diesen zwei Spielen war, dass er mit Nelson Chiquet und Jannik Fröwis auf einen Schlag gleich auf zwei verletzte Center verzichten musste.