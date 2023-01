EHC Winterthur verliert 2:6 – Zwei Doppelschläge sind zu viel Der EHC Winterthur kann dem Tabellenzweiten La Chaux-de-Fonds nicht allzu viel Widerstand leisten . Weil er zweimal kurz hintereinander zwei Gegentreffer kassiert, verliert er 2:6. red

Sam Coatta (links) erzielte mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 sein fünftes Tor für den EHCW. Foto: Alberto Cortes

Man hat es erwarten müssen: Der EHCW kann seine Niederlagenserie in La Chaux-de-Fonds nicht beenden und verliert 2:6. Der Tabellenzweite reiht seinen siebten Sieg aneinander. Der Zweitletzte dagegen unterliegt zum 17. Mal in Serie. Damit ist der Negativrekord aus der Saison 2017/18 egalisiert, aber (noch) nicht übertroffen.

HC La Chaux-de-Fonds – EHC Winterthur 6:2 Infos einblenden (3:2, 2:0. 1:0). – Patinoire des Mélèzes. – 2000 Zuschauer. – SR Erard/Truffer; Pitton/Nater. – Tore: 4. Ramel (Wilkins) 0:1. 9. (8:17) Fuhrer (Privet, Dubois), 1:1. 9. (8:57) Topping (Rüegsegger, Schweri/Ausschluss Thévoz) 2:1. 18. (17:30) Schweri (Topping) 3:1. 19 (18:28) Coatta (Barbei) 3:2. 29. In-Albon (Olden/Ausschluss Barbei) 4:2. 32. Schweri (Penalty) 5:2. 44. Andersons (Olden) 6:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen den HCC, 3-mal 2 gegen den EHCW. – HCC: Cerviño; Gehringer, Huguenin; Dal Ponte, Jaquet; Matewa, In-Albon; Smons; Andersons, Petrini, Olden; Schweri, Topping, Voirol; Rüegsegger, Suter, Eugster; Fuhrer, Privet, Dubois; Cavalleri. – EHCW: Schijanow; Bartholet, Steiner; Rubin, Hunziker; Thévoz, Törmänen; Haldimann, Wilkins, Ramel; Lekic, Coatta, Barbei; Staiger, Hofstetter, Chiquet; Ren, Jobin, Orlov; Valenza. – Bemerkungen: EHCW ohne Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler, Beglieri (verletzt), Deussen (krank), Galley (Fribourg), Guignard, Posch, Greuter (überzählig). 33. Tor von Thévoz annulliert (Torraumoffside)

Wer bisher nicht gewusst hat, wie der EHCW seine Spiele verliert, bekommt das in La Chaux-de-Fonds gleich doppelt demonstriert. Zweimal kassiert er einen Doppelschlag in einer Art und Weise, wie es eben nicht passieren dürfte, zumindest nicht immer wieder. In der 9. Minute macht das Heimteam aus einem 0:1-Rückstand innert 40 Sekunden einen 2:1-Vorsprung. Beim 1:1 kannLéonardo Fuhrer einfach durchspazieren. Im nächsten Einsatz erhält EHCW-Verteidiger Virgile Thévoz eine Strafe für ein Haken an der Bande draussen. Kyle Topping erzielt im Powerplay das 2:1. Er ist unbedrängt, weil Marc Steiner der Stock zerbricht. Da ist also auch etwas Pech dabei. Aber wenn es nicht läuft …

Ähnliches passiert bei Spielmitte, nur in anderer Reihenfolge. Diesmal kommt die dumme Strafe zuerst, Gianluca Barbei holt sie sich mit einem Foul in der gegnerischen Zone ab. Loic In-Albon nutzt die Überzahl zum 4:2 aus. Dann wie gehabt: nächster Einsatz, nächstes Foul: Thévoz’ Vergehen an Kay Schweri wird mit einem Penalty bestraft. Schweri verwandelt ihn nur 51 Sekunden nach dem 4:2 zum 5:2.

Kurioses Tor annulliert

Gut ist: Der EHCW hatte seine offensiven Momente, gerade auch, als der Match noch nicht entschieden ist. Zum dritten Mal hintereinander gehen die Winterthurer 1:0 in Führung, diesmal in der 4. Minute durch Mischa Ramel. Sam Coatta verkürzt noch im ersten Drittel auf 2:3 und gibt dem Team mit diesem Treffer wieder etwas Hoffnung. Kurz nach Beginn des Mitteldrittels vergibt Matt Wilkins alleine vor HCC-Goalie Hugo Cerviño die grosse Ausgleichschance zum 3:3. Zur Offensivleistung trägt auch die Präsenz Nelson Chiquets bei, der sich im letzten Match gegen die GCK Lions doch nicht so schwer verletzt hat wie zunächst befürchtet.

In der 33. Minute erzielt Thévoz einen vermeintlichen Treffer zum 3:5. Doch die Schiedsrichter geben das Tor nach ausgiebiger Videokonsultation nicht, offenbar wegen Torraumoffsides. Tatsächlich liegt da Coatta und behindert Cerviño. Doch der US-Amerikaner wird von seinem Gegenspieler zu Fall gebracht.

Hinten zu anfällig

Eine wirkliche Chance auf den Sieg hat der EHCW aber nicht. Dafür ist er auch diesmal zu anfällig in der Defensive. Das gilt zwar nicht für alle. Doch es braucht nur wenige Aussetzer, um eine Mannschaft aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wohl wird es vom mittleren Abschnitt an etwas besser. Aber La Chaux-de-Fonds bekommt auch dann noch zu viele gute Tormöglichkeiten, obwohl es sicher schon bessere Leistungen gebraucht hat, um ein Spiel zu gewinnen.

Die Frage ist, ob dem EHCW diese Saison noch ein Schritt nach vorne gelingt. Am Samstag kommt Basel in die Deutweghalle. Mit einem Sieg könnten die Winterthurer immerhin das definitive Verpassen des Playoffs noch etwas hinauszögern. Vor allem aber würde ein Negativrekord verhindert, der seinesgleichen sucht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.