Privatanlass in Wädenswil endet fatal – 25 Verletzte nach Gang über heisse Kohlen Nach einem Feuerlauf auf der Halbinsel Au haben sich 25 Personen medizinisch behandeln lassen müssen. 13 Verletzte wurden mit Verbrennungen ins Spital gebracht.

Mehrere Rettungsdienste mussten wegen eines Feuerlaufs auf der Halbinsel Au ausrücken. Foto: Kantonspolizei Zürich

25 Personen haben sich am Dienstagabend an einem Feuerlauf-Anlass auf der Halbinsel Au teils schwere Verbrennungen an den Füssen zugezogen. Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot zu der Halbinsel Au in Wädenswil ZH aus.

Die Verletzten waren beim sogenannten Feuerlauf über glühende Kohlen gegangen. Der Feuerlauf gilt als eine Art Ritual. Die Kantonspolizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Der Anlass war privat. Zum genauen Hintergrund der Veranstaltung wollte ein Polizeisprecher keine Stellung nehmen. Laut Informationen dieser Zeitung soll es sich um eine Art Teambuilding-Anlass unter Anleitung gehandelt haben. Die Kantonspolizei teilt auf Anfrage jedoch mit, dass die Personen nacheinander über das einige Meter lange Kohle-Feld gegangen seien. Die Schmerzen der Verbrennungen seien dabei nicht sofort eingetreten, sondern mit Verzögerung.

Die Meldung von den Verletzten ging gegen 18 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die Sanität behandelte vor Ort 25 Verletzte. 13 von ihnen hatten schwere Verbrennungen davongetragen und mussten ins Spital.

Im Einsatz standen neben der Polizei zehn Rettungswagen, ein Grossraumrettungswagen, zwei Notarztequipen, Schutz und Rettung Zürich sowie die Rettungsdienste Lachen, Zug, Männedorf und Regio 144.

red

