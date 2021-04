Fulvio Pelli und Filippo Lombardi – Zwei ehemalige Grössen kehren auf die lokale Politbühne zurück In der grössten Stadt des Tessins kandidierten der ehemalige CVP-Ständerat Filippo Lombardi für den Stadtrat und der ehemalige Präsident der FDP Schweiz, Fulvio Pelli, fürs Stadtparlament. Beide waren erfolgreich.

Zurück auf der Politbühne: (v.l.) Filippo Lombardi und Fulvio Pelli (im Bild mit Alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann) bei einer Wahlverantstaltung der FDP im Kongresshaus von Lugano. (Archiv) Foto: Karl Mathis (Keystone)

Der ehemalige Präsident der FDP Schweiz, Fulvio Pelli, wird Gemeinderat von Lugano. Er wurde mit 5749 Stimmen gewählt, wie der offiziellen Seite des Kantons Tessin zu den Kommunalwahlen zu entnehmen ist.

Nach Wahlstimmen steht Pelli damit an sechster Stelle seiner Partei. Die FDP hat insgesamt 15 Abgeordnete im Consiglio Comunale von Lugano.

Die Auszählung der Wahlresultate aus den Tessiner Gemeinde- und Stadträten hat sich wegen den Corona-Massnahmen verzögert. Gewählt wurde bereits am Sonntag, jedoch waren erst am Montagmittag die Exekutiven und am Dienstagmittag die Legislativen des Südkantons ausgezählt.

Comeback auch von Lombardi

Auch dem ehemaligen CVP-Ständerat Filippo Lombardi gelingt ein Comeback; er zieht in den Stadtrat von Lugano ein. Der Politiker und Medienunternehmer konnte 6213 Stimmen auf sich vereinen, wie der offiziellen Seite des Kantons Tessin zu den Kommunalwahlen zu entnehmen ist.

Damit kehrt der Tessiner Politiker und Medienunternehmer knapp eineinhalb Jahre nach seiner Abwahl aus der kleinen Kammer auf die Politbühne zurück.

Filippo Lombardi wurde 2019 nach 20 Jahren im Ständerat abgewählt. Im zweiten Wahlgang am 17. November 2019 wurde an seiner Stelle die SP-Politikerin Marina Carobbio Guscetti mit nur 46 Stimmen Vorsprung in die kleine Kammer gewählt.

